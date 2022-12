Remišová kritizuje Maďarov za „spojenie“ s Ficom, ktorý má na krku niekoľko eurofondových škandálov

Maďarsko našlo výborného spojenca v predsedovi strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi, ktorý má na krku niekoľko eurofondových škandálov počas vlády Smeru-SD, pre ktoré Slovensko prišlo o stovky miliónov eur a skrachoval jeden operačný program zameraný na vedu a výskum.

V tlačovej správe to uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „To, že beztrestné kradnutie v eurofondoch je pre Fica národným záujmom, nikoho neprekvapuje. No je škoda, že Maďarsko robí všetko pre to, aby do našich doteraz korektných vzťahov vnášalo zbytočné napätie,“ myslí si Remišová.

Predsedníčka Za ľudí taktiež zdôraznila, že nepozná prípad, keď predstaviteľ iného štátu spravil tlačovú besedu o ochrane národných záujmov s lídrom opozície, ktorý je podľa jej slov vyšetrovaný v podozreniach zo závažnej trestnej činnosti.

Podľa Remišovej majú byť ochranou národných záujmov podozrenia z netransparentného hospodárenia v eurofondoch zo strany Maďarska. „Je to poškodzovanie európskeho rozpočtu, na ktorý sa všetci skladáme,“ skonštatovala Remišová.