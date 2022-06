Remišová má pochybnosti, či Žilinka koná voči nominantom Smeru-SD nezávisle

Existujú vážne pochybnosti o tom, či Generálna prokuratúra SR (GP SR) koná vo vzťahu k nominantom a politikom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) nezávisle a v súlade so zákonom. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to skonštatovala v tlačovej správe, ktorú poslalo tlačové oddelenie strany.

Reaguje tak na to, že GP SR na čele s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom využila paragraf 363 na zrušenie obvinenia voči guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) a exministrovi financií za Smer-SD Petrovi Kažimírovi.

„Ak by sa potvrdili slová Roberta Fica, že nad ich bývalým ministrom a ďalšími nominantmi Smeru-SD drží ochrannú ruku generálna prokuratúra, bol by to trestný čin a mimoriadne vážne narušenie dôveryhodnosti tejto inštitúcie so zničujúcimi následkami pre právny štát,“ povedala Remišová. Doplnila, že Žilinka sa zaoberá zbytočnými malichernými spormi so šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ÚŠP SR) Danielom Lipšicom.

Remišová pripomína, že strana Za ľudí za Žilinku ako jediná nehlasovala a apelovala aj na iných, aby ho nevolili. „Teraz sa potvrdzuje, že jeho zvolenie bola chyba. Aj preto je dôležitá zmena paragrafu 363, ktorú som na koaličnú radu predložila už pred pár mesiacmi, ako aj reforma stalinského typu prokuratúry,“ uzavrela Remišová.