Remišová: Kollárova diplomovka je jeho osobný problém, na hádky a škriepky tu nie je miesto

aktualizované 8. júla 13:12

Problém s diplomovou prácou je osobným problémom predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a nie je to problém vládnej koalície. Uviedla to v stredu 8. júla pred rokovaním vlády SR podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).

Myslí si, že je neracionálne a nekonštruktívne odkazovať si niečo cez médiá, sociálne siete, alebo si navzájom nadávať.

Chce plniť sľuby voličom

Remišová priznáva, že zaznievajú hlasy, že strana Za ľudí by mala odísť z koalície. „Takéto názory pokladám za vabank so Slovenskom. Máme možnosť po 12 rokoch ukázať, že vieme riešiť problémy ľudí, zdravotníctvo, zamestnanosť a bojovať s korupciou. Preto by tu nemali mať miesto škriepky a hádky medzi koaličnými partnermi,” pokračovala.

Potvrdila, že strana je jednotná v tom, že pre kauzu jedného člena vlády z koalície neodíde. Na záver uviedla, že ich prácou je plniť sľuby dané občanom.

Cieľom je korektné vládnutie

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) bol jedným z tých, ktorí boli za odstúpenie Kollára z funkcie.

Pred vládou uviedol, že rešpektuje rozhodnutie poslancov. Dodal, že cieľom vlády je dokázať vládnuť korektne, aby ukázala, že je možné zákonitosti morálky a slušnosti vniesť do politického života, aj keď tento akt to nepotvrdzuje. „Chcem veriť, že sme schopní poučenia a podobné správanie už nebude,“ povedal.

Kde sa rúbe, tam lietajú triesky

Po vláde sa k odvolávaniu Kollára v parlamente vyjadril aj minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Uviedol, že kde sa rúbe, tam lietajú triesky a povedia sa veci, ktoré by sa nepovedali. Nevidí však dôvod sa v tom spätne „rýpať”.

Všetky štyri strany sa podľa jeho slov musia snažiť túto koalíciu udržať a chcú na tom pracovať. „Tie vzťahy sú dostatočne robustné na to, aby sme ako koalícia vedeli dobre fungovať,“ povedal.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) zase povedal, že s partnermi v koalícii pracuje vecne a nevidí nijaký emociálny problém. Dodal, že ho zaujíma, ako sa vie presadzovať program vlády. Nemyslí si, že by Kollárova kauza mohla ovplyvniť spoluprácu v koalícii.

Kollár mal skopírovať celé strany

Líder mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša.

Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister.

Poslanci NR SR 7. júla odhlasovali, že zaradia do programu schôdze bod, na základe ktorého budú rokovať o odvolaní Kollára z funkcie predsedu parlamentu pre kauzu jeho diplomovej práce.

Mal by podľa vás Boris Kollár pre kauzu diplomová práca odstúpiť z funkcie? Áno. Nie. Hlasovať a zobraziť výsledky

Návrh predložil parlamentu samotný Kollár a hlasovalo za neho 103 zo 140 prítomných členov zákonodarného orgánu. Nakoniec ho neodvolali, keďže za návrh hlasovalo päť poslancov, pričom na tento účel je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov zákonodarného orgánu, teda minimálne 76.