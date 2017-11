Remišová neverí, že ciele národného projektu IT Akadémie sa podarí naplniť

BRATISLAVA 13. novembra (WebNoviny.sk) – Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) neverí, že sa ciele projektu IT Akadémie podarí naplniť. Ako povedala pre agentúru SITA, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypísalo národný projekt za 21 miliónov eur s cieľom zlepšiť vzdelávanie mladých ľudí v oblasti informatiky a prírodných vied.

„Väčšinu z peňazí projektu ministerstvo dáva samo sebe, teda svojej podriadenej organizácii – Centru vedecko-technických informácií. Cieľ projektu je síce chvályhodný, no keďže väčšinu z peňazí projektu ministerstvo dáva samo sebe, neverím, že sa tieto ciele podarí naplniť,“ vyhlásila Remišová. Zároveň upozornila, že v rámci projektu ministerstvo chce opäť vytvárať digitálne učivo a e-platformu za niekoľko miliónov eur.

Digitálny obsah

“Do takýchto platforiem už v minulosti ministerstvo dalo desiatky miliónov eur a všetci vieme, ako to dopadlo. Podobné internetové kurzy, napríklad e-learningový kurz na chov kôz a iných zručností, ktoré spustil minister Dušan Čaplovič zo Smeru, vyšetroval Európsky úrad na boj proti podvodom a Brusel nám teraz odmieta preplatiť 28 miliónov eur,“ zdôraznila.

Remišová tiež pripomenula, že projekt digitálneho učiva sme tu už tiež mali v rámci Planéty vedomostí a stál desiatky miliónov eur. „Momentálne na internete už existuje zdarma prvotriedny digitálny obsah a rôzne výučbové materiály z oblasti informatiky, ktoré robia rôzni nadšenci,“ konštatovala.

Projekt je nesystematický

Celý projekt IT Akadémie je podľa Remišovej nastavený veľmi nesystematicky. „Namiesto jedného projektu by sme radšej mali zabezpečiť kvalitné vyučovanie informatiky pre všetky deti, nie iba pre vybranú skupinu škôl, ktorá sa na projekte zúčastní. Rovnako je zbytočné vyhadzovať financie na certifikáty pre študentov, ktoré majú potvrdiť, že ovládajú základy práce s internetom alebo textovým editorom,“ uviedla opozičná poslankyňa, podľa ktorej ovládanie základných zručností práce s počítačom by malo byť samozrejmosťou.

„Ak to tak nie je, je potrebné zlepšiť výučbu informatiky na školách a nie vyhadzovať milióny na proces certifikácie. Jeden certifikát stojí takmer 100 eur a tieto peniaze by radšej mohlo ministerstvo investovať napríklad do informatických krúžkov, ktoré by dali deťom oveľa viac,“ uviedla. Certifikáty podľa nej majú význam hlavne pri starších zamestnancoch, ktorí základy programu Word alebo Excel neovládajú, nie pri študentoch stredných a vysokých škôl, u ktorých to musí byť samozrejmosťou.

Model vzdelávania

Národný projekt IT Akadémia oficiálne predstavili na tlačovej konferencii vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. Na aktivitách projektu sa bude podieľať viac ako 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a dve vysoké školy v Košiciach – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Technická univerzita. Do IT Akadémie sa spolu zapojí vyše 36-tisíc žiakov a študentov a približne 2 100 učiteľov.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti na trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií. Od realizácie projektu si autori sľubujú najmä ročný nárast počtu absolventov.