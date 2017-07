Remišová obviňuje Danka zo snahy zničiť OĽaNO-NOVA, počet členov nie je známka kvality

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Za snahu zničiť hnutie OĽaNO-NOVA vníma poslankyňa Veronika Remišová ďalší Dankov návrh, ktorý sa týka povinného počtu členov politických strán, ale aj ich regionálnych štruktúr.

„Je pravda, že nemáme regionálne štruktúry, ale máme nadšencov. Počet členov nie je známka kvality. Regionálne štruktúry nemáme, ani nechceme mať také, že sa zídu, zjedia chlebíčky a rozprávajú sa o tom, aké kšefty urobiť,“ povedala Remišová s tým, že budú na tento zákon reflektovať. Zároveň uviedla, že ak by neverila, že súčasná koalícia má alternatívu, neangažovala by sa v hnutí.

Koalíciu by si pritom vedela predstaviť so stranami, ktoré nekryjú oligarchov a nemusia im nič cez predražené zákazky vracať. „My sme od našich hodnôt neuhli, stále ich presadzujeme a sme strážcami férovosti, spravodlivosti a poriadku,“ povedala Remišová s tým, že odvtedy, čo vstúpila do politiky, mala možnosť zistiť, ako veľmi tento štát nefunguje.