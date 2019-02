Remišová podáva trestné oznámenie pre rozdelenie stimulov a žiada odvolanie ministerky Lubyovej

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Situácia pri rozdeľovaní stimulov na výskum a vývoj je natoľko vážna, že v súvislosti s prideľovaním stimulov a hodnotením projektov podáva OĽaNO trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Povedala to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová na pondelkovej tlačovej besede s tým, že od orgánov činných v trestnom konaní požadujú dôsledné vyšetrenie tohto podvodu.

Pochybenia a nezrovnalosti

„Pri celej kauze s dotáciami sa ukázalo obrovské množstvo pochybení a nezrovnalostí, ktoré ministerka školstva doteraz nedokázala hodnoverne vysvetliť. Niektoré firmy dostali časť prostriedkov v rozpore so zákonom, keďže ani neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora,“ povedala Remišová.

Najvážnejší prípad je podľa opozičnej poslankyne firma NaviDate. Hodnotiteľ pridelil projektu body za všetky hodnotené parametre v štyroch tabuľkách. Správne ich sčítal a pridelil 84 bodov.

„Ale na prvej strane hodnotenia niekto pri všetkých štyroch skupinách kritérií zvýšil počet bodov a celkový súčet bodov tak zvýšil na 94. Som presvedčená, že nemôže ísť o preklep, pretože tých preklepov by muselo byť veľmi veľa. Ide o zjavný podvod. S 94 bodmi bol projekt tesne nad čiarou a od štátu dostal vyše 700-tisíc eur. Ak by nebol počet bodov v hodnotení zmenený, projekt tejto firmy by skončil v celkovom hodnotení výrazne nižšie a nedostal by štátnu dotáciu,“ uviedla Remišová. Podľa nej je pridávanie bodov, ktoré priamo ovplyvnilo konečné poradie projektov, najhrubším porušením zákona.

Trestné oznámenie podalo aj ministerstvo

Remišová vyzvala premiéra Petra Pellegriniho, aby ministerku školstva odvolal. „Nie je predsa možné, aby sme vo vláde mali ministerku, ktorá sa viac ako mesiac snaží tieto praktiky ospravedlňovať a zavádza občanov Slovenska. Ľudia na Slovensku nepracujú a neodvádzajú dane do štátnej kasy, aby potom ich milióny pani ministerka rozdala pochybným firmám. Pán premiér, ďalšie zotrvanie ministerky školstva na jej poste je facka právnemu štátu a výsmech občanom Slovenska,“ vysvetlila svoju výzvu opozičná poslankyňa.

Bodové hodnotenie projektov je podľa ministerstva školstva plne v kompetencii hodnotiteľov. Ministerstvo školstva kontaktovalo hodnotiteľku, ktorá potvrdila hodnotenie 94 bodov pre projekt NaviDate.

„Poslankyňa Remišová pokračuje v útokoch na firmu NaviDate, ktorú podľa vyjadrenia samotnej firmy poškodzovala zverejňovaním nepravdivých údajov o firme. Počas tlačovej konferencie 17. januára poslankyňa Remišová zverejňovala nepravdivé údaje o sídle firmy s cieľom vyvolať dojem, že stimuly boli pridelené firme, ktorá nemá ani sídlo. Zverejnila fotografiu z roku 2014, keď bolo sídlo firmy v štádiu hrubej stavby. Už v roku 2015 bolo dobudované. Podľa vyjadrenia firmy poslankyňa úmyselne použila neaktuálnu fotografiu z google street view a vydávala ju za aktuálne sídlo firmy. Podľa vyjadrenia firmy NaviDate počas tlačovej konferencie dňa 30. januára zvažujú aj možnosť podania trestného oznámenia na poslankyňu Remišovú,“ uviedol rezort školstva. Ministerstvo už podalo trestné oznámenie, aby sa preverilo, či mohlo ísť o manipuláciu hodnotenia.

Stimuly dostali firmy bez tržieb

Ministerka školstva Martina Lubyová pridelila vlani v decembri minulého roka 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Začiatkom januára upozornil poslanec NR SR Branislav Gröhling za stranu Sloboda a Solidarita, že stimuly dostali aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku.

Poslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy, ktoré stimuly získali, neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Podľa slov Lubyovej sa tieto spoločnosti do registra dodatočne zaregistrovali.