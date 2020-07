Remišová pomenovala úspechy Slovenska na samite EÚ, peniaze musíme využiť rozumne a efektívne

Slovensku sa na rokovaní lídrov v Bruseli o nastávajúcom rozpočte a balíku obnovy podarilo podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej dosiahnuť viacero úspechov.

Vyzdvihla napríklad zvýšenie úrovne spolufinancovania eurofondov zo strany Európskej únie a zachovanie pravidla, podľa ktorého sa eurofondy môžu dočerpávať až tri roky po skončení programového obdobia.

Štrukturálne reformy a investície

Ďalšie miliardy eur Slovensko získa tiež cez dodatočný balík obnovy Európskej únie, ktoré budú určené na štrukturálne reformy a investície.

„Skutočná zodpovednosť pre Slovensko sa začína až teraz. Peniaze musíme rozumne a efektívne využiť tak, aby z nich mali úžitok naše deti a posunuli sme Slovensko výrazne dopredu,“ uviedla Remišová.

Peniaze zo štedrého európskeho balíka treba pritom podľa nej investovať najmä do troch oblastí, a to riešenia environmentálnych záťaží, zmierňovania následkov pandémie nového koronavírusu a do inovácií, digitalizácie a lepších služieb štátu, ako aj odvetví budúcnosti.

Podporu však podľa ministerky musíme smerovať aj do zmierňovania dopadov negatívneho demografického vývoja. „Vzhľadom na demografické zmeny je potrebné podporovať zamestnávanie a sociálne služby, vzdelávanie a sociálne inovácie, ako aj dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Spravím všetko pre to, aby sme pomoc z EÚ čerpali jednoducho, transparentne a s minimom byrokracie. Aby sa zo Slovenska stala jedna z najúspešnejších prosperujúcich krajín,“ dodala Remišová.

K dispozícii viac ako 34 miliárd eur

Slovensko bude mať na základe výsledkov samitu lídrov krajín Európskej únie v nasledujúcich siedmich rokoch celkovo k dispozícii 34,1 miliardy eur.

Ako pre agentúru SITA uviedlo ministerstvo financií, 8 miliárd eur tvoria nevyčerpané zdroje z predchádzajúceho programového obdobia, ktoré budeme môcť dočerpať do konca roku 2023.

Ďalších 7,5 miliardy eur tvoria granty z balíka obnovy Európskej únie, ktoré sú určené na roky 2021 až 2023.

Samotný sedemročný rozpočtový rámec na obdobie 2021 až 2027 pre Slovensko počíta s balíkom 18,6 miliardy eur. Okrem toho bude mať Slovensko k dispozícii ďalšie miliardy eur vo forme výhodných pôžičiek.