Remišová sa obrátila na eurokomisiu, žiada voľnejší prístup k eurofondom na financovanie utečeneckej krízy

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) požiadala Európsku komisiu (EK) o pružné využívanie eurofondov na riešenie humanitárnej krízy, ktorá je spôjená s rusko-ukrajinským konfliktom.

Listom vyzvala eurokomisiu na úpravu kohéznej politiky, ktorá by uvoľnila pravidlá pre využívanie eurofondov. Chce z nich dočasne financovať sociálne dávky a zdravotné poistenie pre utečencov z Ukrajiny. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v tlačovej správe.

Jednoduchšie využívanie eurofondov

Na financovanie dôsledkov migračnej krízy navrhuje využiť aj Kohézny fond, ako aj možnosť presúvať alokácie medzi jednotlivými operačnými programami.

„Ďalej sme za to, aby sa formou grantov umožnilo financovať prevádzkový kapitál pre podniky, vrátane veľkých podnikov a podnikov v ťažkostiach,“ uviedla Remišová.

Vicepremiérka v liste tiež žiadala o nový balík legislatívnych zmien, ktoré by pomohli využívať voľné zdroje z eurofondov na kompenzáciu inflačného rastu cien tovarov a služieb.

Riešenie utečeneckej krízy

List Remišovej nadväzuje na iniciatívu 10 krajín Európskej únie, ktoré sú najviac zasiahnuté utečeneckou krízou vyvolanou vojnou na Ukrajine (Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko).

„Ruská agresia proti Ukrajine vyvolala najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny. Svoje domovy muselo zo strachu o život opustiť už 7 miliónov ľudí, z toho pol milióna utečencov prešlo cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Ak by Komisia naše požiadavky vypočula, bolo by to v prospech Slovenska. Účinné riešenia na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou by pružnejšie mohli prijímať všetky ministerstvá, ktoré majú k dispozícii eurofondy,“ uzavrela vicepremiérka s tým, že by nové pravidlá uľahčili situáciu aj ďalším členským štátom Európskej únie, ktoré čelia utečeneckej kríze v prvej línii.