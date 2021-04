Remišová: Štát by mal šetriť, keď je z čoho. Slovensko by nemalo urobiť rovnakú chybu ako Británia

Schválenie dlhovej brzdy sa nemá podmieňovať prijatím daňovej brzdy v rámci novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vyhlásila to po rokovaní vlády vicepremiérka Veronika Remišová, podľa ktorej tieto témy sú odlišné problémy. Osobne si myslí, že štát by mal šetriť, keď je z čoho šetriť.

Ako upozornila, Slovensko by nemalo urobiť rovnakú chybu ako Veľká Británia, ktorá po krízy príliš rýchlo začala „škrtiť výdavky“ a jej ekonomika dlho stagnovala.

Návrh zákona o dlhovej brzde

Podľa nej si dnes na finančných trhoch požičiavame s negatívnymi úrokovými sadzbami, čo je pre nás výhodné. Je presvedčená, že v súvislosti s krízovou situáciou a nutnosťou podpory ekonomiky, podnikov aj pracovných miest by bolo treba schváliť návrh zákona o dlhovej brzde.

Čo sa týka daňovej brzdy, podľa vicepremiérky Remišovej majú odborníci aj ekonómovia na ňu negatívne názory. To však neznamená, že by sa o nej nemalo hĺbkovo diskutovať.

„Začnime však diskutovať aj s odborníkmi a ekonómami, a ak sa na tom zhodneme, tak neskôr to schválime. Nie je však dobré podmieňovať prijatie zákona o dlhovej brzde takýmto spôsobom, lebo to len brzdí investície do ekonomiky,“ zdôraznila Veronika Remišová.

Zákon podľa Matoviča blokuje SaS

Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nemá dohodu v koalícii. Ako pred pár dňami informoval minister financií Igor Matovič, strana SaS prijatie zákona blokuje. Poslanci už trikrát presunuli rokovanie o tomto bode.

Dôvodom sú nezhody v rámci zakomponovania daňovej brzdy do zákona. Cieľom SaS je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu.

Teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody. SaS na začlenení daňovej brzdy do ústavného zákona trvá, a to aspoň v základnej jednoduchej forme limitujúcej percentuálnu výšku celkového daňového zaťaženia voči HDP. Podľa ministra Matoviča návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti aj do budúcna je veľmi kľúčový zákon na to, aby sme udržali verejné financie zdravé.