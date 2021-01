Remišová: Štát by mal zverejňovať, ktoré pozície patria do kritickej infraštruktúry

Štát by mal zverejňovať, ktoré pozície patria do kritickej infraštruktúry. Na sobotňajšej tlačovej konferencii pred rokovaním vlády to uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Už keď sa kabinet zaoberal Národnou stratégiou očkovania proti ochoreniu COVID-19, strana Za ľudí podľa nej upozorňovala, že je potrebné lepšie definovať kritickú infraštruktúru.

Jej výklad podľa zákona je totiž veľmi rozsiahly a podľa Remišovej ide o tisíce ľudí, ktorí tam môžu patriť.

Strana Za ľudí podľa jej predsedníčky apelovala na presné zadefinovanie kritickej infraštruktúry. Dôvodom bolo, aby sa úradníci neočkovali na úkor starších ľudí.

„Momentálne sme v kritickej situácii, je potrebné zaočkovať zdravotníkov, následne domovy sociálnych služieb. Také veci, aby sa ľudia predbiehali, môžu stáť zraniteľné skupiny obyvateľstva doslova život,” doplnila Remišová. Verí, že sa takéto prípady nebudú opakovať.