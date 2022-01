Remišová tvrdí, že súčasná vláda vyrokovala prísnejšiu verziu obrannej dohody ako Fico a Pellegrini

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že súčasná vláda vyrokovala prísnejšiu verziu dohody o obrane s vládou USA. Podľa jej slov v žiadnom prípade nejde o stratu zvrchovanosti Slovenska. Uviedla to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Posilnenie obranyschopnosti SR

„Potrebujeme posilniť obranyschopnosť Slovenska. Strana Za ľudí prijatie tejto zmluvy podporí a na tom sme sa vzácne zhodli aj s Robertom Ficom (Smer-SD) aj Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorí túto zmluvu vyrokovali,“ uviedla ministerka s tým, že Peter Pellegrini paradoxne práve teraz proti nej organizuje protesty, čo považuje za nezvyčajné.

„V žiadnom prípade sa nejedná o stratu zvrchovanosti. Dokonca na rozdiel od textu, ktorý vyrokoval Fico a Pellegrini, súčasná vláda túto zmluvu ešte sprísnila pre prospech Slovenska,“ uzavrela Remišová.

Ficovi nominanti

V nadväznosti na rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej o podmienkach pre prijatie dohody si Remišová myslí, že urobila správne. „Vidíme, že teraz je situácia veľmi nestabilná, Ukrajina je našim susedom. Vidíme, že Rusko tam sťahuje k hranici vojská a je našim národným záujmom, aby sme posilňovali obranyschopnosť Slovenska,“ uviedla.

Vicepremiérka si tiež myslí, že Robert Fico (Smer-SD) bude robiť všetko preto, aby „svojich“ ľudí dostal na slobodu. Líder opozičnej strany bude podľa Remišovej všetky zásahy proti svojim nominantom považovať za neoprávnené z jediného dôvodu.

„Ak by sa totiž jeho nominanti a oligarchovia dostali do väzby, mohli by rozprávať aj o tom, akú úlohu zohrával v týchto kauzách Robert Fico a iní politici,“ uviedla Remišová. Fico decembrové zadržanie nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra považuje za neopodstatnené.