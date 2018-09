Remišová žiada poslancov, aby nehlasovali o zákone o SAV a čakali na výsledky školského výboru

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Opozičná poslankyňa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová vyzvala počas rozpravy 34. schôdze Národnej rady SR, aby o novele zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV) v utorok nehlasovali.

Rokovací poriadok „prílepky“ zakazuje

„Ak vám záleží na tom, v akom stave bude naša veda, počkajme si na výsledky zasadnutia mimoriadneho školského parlamentného výboru, ktorý bude v piatok ráno. Vypočujeme obdive strany,“ povedala Remišová.

Novela zákona o SAV bola vložená ako „prílepka“ do zákona o vysokých školách. „Rokovací poriadok prílepky zakazuje. Schválenie novely prinesie SAV problémy, obrovskú byrokraciu, právnu neistotu, nebudú vedieť, kto ich zamestnáva,“ vysvetlila opozičná poslankyňa.

Podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý schválil v minulom roku parlament, sa mali od 1. júla 2018 všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami.

Zápis do registra

Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo. Miroslav Bahna z iniciatívy Veda chce žiť! povedal, že hlasovanie o novele zákona v NR SR je veľmi dôležité.

„Akadémii hrozí existenciálne riziko. Ak novela prejde, SAV musí zrušiť ústavy a založiť nové počas troch mesiacov,“ vysvetlil Bahna a dodal, že budúcnosť a kredit SAV je v rukách poslancov parlamentu. Prípadné schválenie novely dostane akadémiu podľa Bahnu do bezvýchodiskovej situácie.