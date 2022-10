Remišovej ministerstvo môže v budúcom roku hospodáriť s dvoma miliardami eur, väčšinou pôjde o zdroje Európskej únie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) by malo v budúcom roku disponovať celkovou sumou vo výške 2,014 mld. eur. Z toho prostriedky Európskej únie majú dosiahnuť 1,469 mld. eur a z Plánu obnovy a odolnosti takmer 120 mil. eur. Podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 výdavky tohto široko zameraného rezortu na čele s Veronikou Remišovou (Za ľudí) bez týchto zdrojov sú plánované v objeme vyše 425 mil. eur, pričom napríklad na spolufinancovanie projektov financovaných z európskych peňazí má ísť skoro 314 mil. eur, na osobné výdavky 12,7 mil. eur, na kapitálové výdavky mimo spolufinancovania 6,4 mil. eur.

Digitálne Slovensko

Výdavky na informatizáciu v objeme 484 mil. eur v rámci uvedeného ministerstva okrem zdrojov štátu obsahujú aj prostriedky EÚ. Tie tvoria najväčšiu časť v medzirezortnom programe Informačná spoločnosť v programovom období 2014 až 2020. „Zámerom tohto programu je zlepšenie prístupu k informačno-komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality. Kapitola má na rok 2023 na tento účel, vrátane výdavkov určených na spolufinancovanie, plánovaných 289 mil. eur,“ vyplýva z materiálu ministerstva financií. Zároveň sú tam zaradené aj prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v sume 142 mil. eur. Určené sú na budovanie „Digitálneho Slovenska“, napríklad prostredníctvom zapojenia sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k digitálnej ekonomike, podpory projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií a skvalitnenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe.

Prostriedky na informačné systémy v správe samotného úradu sú rozpočtované v roku 2023 v sume 14,4 mil. eur. Majú ísť najmä na prevádzku a rozvoj Informačného monitorovacieho systému v súvislosti s čerpaním prostriedkov EÚ na nové programové obdobie na roky 2021 až 2027, ako aj na Informačný systém Centrálna správa referenčných údajov, na podpornú infraštruktúru a na systémy vnútornej správy. „Novým prvkom v rozpočte je Slovensko v mobile, ktorý bude zabezpečovať financovanie prevádzky a rozvoja mobilnej aplikácie. Na informačné systémy v správe príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sú plánované prostriedky v sume 38,2 mil. eur,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. NASES použije prostriedky najmä na zabezpečenie činnosti Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk a vládnej siete Govnet.

Potenciál digitalizácie

Hlavným cieľom v oblasti informatizácie je jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu. Umožniť to majú digitálne technológie zlepšením komunikácie medzi občanom a štátom a zefektívnením výkonu verejnej správy. Výsledky slovenskej informatizácie sa podľa dokumentu zlepšujú, potenciál digitalizácie verejnej správy však nie je plne využitý. Hoci počet občanov využívajúcich portál slovensko.sk počas pandémie vzrástol, stále je nízky. Spokojnosť so službami eGovernmentu v roku 2021 výrazne vzrástla, nie je ale zrejmé, či ide o trvalý jav alebo iba krátkodobý výkyv.

Približne polovica domácností Slovenska má pokrytie rýchlym a ultrarýchlym internetom. Cieľom je zvýšiť podiel takmer na 100 %. Využívanie rýchleho a ultrarýchleho internetu zaostáva za priemerom EÚ o 11 percentuálnych bodov (15 % vs. 26 %). Samotné rozširovanie pokrytia ultrarýchlym pripojením tak nemusí priniesť očakávané výsledky bez ďalších opatrení na zvýšenie miery jeho využívania. V súlade s opatreniami revízie výdavkov na Informatizáciu 2.0 zavádza MIRRI od roku 2020 systém IT finančného riadenia, celkový potenciál odhaduje revízia na 48 mil. až 95 mil. eur. Informatizácia spoločnosti má priniesť úsporu na osobných výdavkoch a výdavkoch na tovary a služby. V minulých rokoch boli realizované IT projekty financované z EÚ za približne 500 mil. až 600 mil. eur, ich prevádzka ročne za 40 až 60 mil. eur ročne bude v budúcnosti financovaná zo štátneho rozpočtu.