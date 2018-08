Remíza nie je koniec sveta, má však trpkú príchuť. Vyhlásil kanonier Šporar po remíze Slovana s Nitrou

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Dosiaľ stopercentná bilancia futbalistov ŠK Slovan Bratislava v tohtosezónnej edícii Fortuna ligy sa skončila vo 4. kole, po nedeľňajšej domácej remíze s FC Nitra 1:1 však „belasí“ s bilanciou 3 – 1 – 0 a ziskom 10 bodov zostali lepším skóre pred Dunajskou Stredou na čele tabuľky najvyššej súťaže.

Hráči Slovana v stretnutí proti tímu spod Zobora boli myšlienkami možno už viac vo Viedni pri štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola Európskej ligy s domácim Rapidom, napokon však Nitre nedovolili zvíťaziť.

Remíza nie je koniec sveta

Minulosezónny fortunaligový nováčik viedol na Pasienkoch od 44. min zásluhou Nigérijčana Abdulrahmana Taiwa, aspoň bod pre bratislavského favorita duelu zachránil v 88. min kanonier Andraž Šporar. Slovinský reprezentant sa spomedzi všetkých hráčov najlepšie zorientoval v šestnástke a prekonal výborného chytajúceho brankára Nitry Lukáša Hrošša.

„Je dobré, že sme v závere vyrovnali, a tak sme získali aspoň bod. Celkovo sme však sklamaní, lebo v prvom polčase sme za bezgólového stavu mali veľa šancí. Nanešťastie, moje príležitosti z prvého polčasu som nevyužil, čo ma veľmi mrzí. Súper potom skóroval z jedinej nebezpečnej situácie a razom sme museli doťahovať stratu. Remíza nie je koniec sveta, má však trpkú príchuť,“ cituje klubový web Slovana hodnotiace slová 24-ročného Šporara, ktorý strelil už deviaty súťažný gól v sezóne 2018/2019.

„Pozitívne je, že sme ukázali túžbu a vôľu otočiť výsledok na našu stranu. Neustále sme tvrdo išli za vyrovnaním a ďalším gólom. Žiadny zápas však nie je jednoduchý, tímy v slovenskej lige majú svoju kvalitu. Proti Nitre to bolo veľmi náročné, súper bránil naozaj urputne. Zostali sme prví v tabuľke, pričom nedeľňajší bod po góle v závere zápasu ešte môže byť dôležitý. Na prvom mieste chceme zostať až do konca sezóny a pri tomto boji je dôležitý každý bod,“ doplnil Andraž Šporar, so štyrmi gólmi spolu s Tandirom z Ružomberka a Sleegersom z Trenčína najlepší kanonier Fortuna ligy.

Podľa Ševelu absentoval pohyb stredových hráčov

Tréner Slovana Martin Ševela šetril v nedeľu večer niekoľko svojich opôr, po zmene strán za nepriaznivého stavu sa však dostali na trávnik Dávid Holman, Moha i Aleksandar Čavrič.

„Najmä prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Chýbala nám ponuková činnosť. Ak tá nie je, ťažko môžeme kombinovať. Absentoval pohyb predovšetkým u stredových hráčov, podpora od krajných obrancov, krídla neboli priamočiare. Napriek tomu, že viazla hra smerom dopredu, sme si utvorili šance, aké by sme mali premieňať. Ak by sa nám to podarilo, bol by to úplne iný zápas. Súper z prvej strely na bránku skóroval,“ uviedol pre klubový web 42-ročný kormidelník Slovana.

Ďalej dodal: „Do druhého polčasu sme museli spraviť zmeny. Najmä Moha bol priamočiarejší a nebezpečnejší. Hráči vybehli na ihrisko viac nabudení, videl som na nich túžbu, že chcú so zápasom niečo urobiť. Napokon sa nám podarilo streliť len remízový gól. Nitra má kvalitu, v tíme skúsených hráčov, o ktorých sa mladí môžu oprieť. Vyrovnanú partiu, hoci nebodovala, hrala v Žiline (1:2) aj doma s Dunajskou Stredou (2:3). Ja sa však pozerám najmä na mojich zverencov. Ak dostanú príležitosť v ligovom zápase, musia sa jej chopiť lepšie. Máme len bod, ale Fortuna liga je dlhodobá súťaž. Bude ešte veľa kôl, aby sme dosiahli víťazstvá. Nedeľňajšia strata dvoch bodov proti Nitre nás však, samozrejme, mrzí.“