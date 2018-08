Renáta Kolenčíková kandiduje za primátorku Nitry, chce posilniť najmä bezpečnosť obyvateľov

NITRA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Kandidatúru na primátorku Nitry dnes oznámila mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková. K jej prioritám patrí bezpečnosť obyvateľov, prinavrátenie života do centra mesta, výstavba bytov, koncepčné opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Venovať sa chce aj téme zelene a zlepšeniam v oblasti sociálnych služieb.

„Dôraz budem klásť na dodržiavanie zákonnosti a transparentnosti bez korupcie a klientelizmu. Chcem presvedčiť ľudí o tom, že politika sa dá robiť slušne,“ povedala nezávislá kandidátka Kolenčíková na tlačovej besede.

Mnohí Nitrania majú obavy

V oblasti bezpečnosti by chcela finančne posilniť rozpočet mestskej polície, v ktorej je dnes podľa nej obrovská fluktuácia, policajti odchádzajú pre nízke platy.

Ako podotkla, od septembra začína výrobu Jaguar Land Rover. Už dnes je v meste mnoho cudzincov, mnohí Nitrania majú obavy. „Málokto si uvedomuje, že do roku 2020 má byť vo fabrike zamestnaných 2 800 ľudí a v pridruženej výrobe spolu 20 000 ľudí. Na tento stav nie je Nitra vôbec pripravená,“ domnieva sa Kolenčíková.

Zmeny sú podľa kandidátky na primátorku nutné aj na mestskom úrade. Nitra potrebuje hlavného architekta a promptnejší stavebný úrad.

„Denne počúvam od ľudí, že nemôžu aj roky vybaviť stavebné povolenie. Idete do Trnavy, tam máte do 30 dní podľa zákona vybavené územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Stavebný úrad v Nitre funguje veľmi zle, je to číslo jedna vo veciach, ktoré treba na mestskom úrade akútne riešiť,“ zdôraznila Kolenčíková.

Nekalé praktiky počas kampane

V predvolebnej kampani sa už podľa svojich slov stretla s nekalými praktikami. Niekto poslal v jej mene list Slovenskému futbalovému zväzu so žiadosťou o prešetrenie zákonnosti futbalového zápasu medzi FC Nitra a DAC Dunajská Streda, lebo futbalový štadión ešte nie je skolaudovaný.

Kolenčíková sa od listu dištancuje a podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ďalšie trestné oznámenie podala minulý týždeň na Generálnej prokuratúre SR v súvislosti s tým, že mesto Nitra stavia podľa jej informácií športovú halu na Čermáni načierno.

Renáta Kolenčíková má 53 rokov, je vdova a má dospelého syna. V komunálnej politike pôsobí 16 rokov ako poslankyňa. Roky bola v Smere-SD, po odchode sa zviditeľnila v médiách ako tvrdá kritička tejto strany. V roku 2017 neúspešne kandidovala za predsedníčku Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Plánuje masívnu kampaň

Ako povedala, do svojej kampane vtedy neinvestovala, no teraz plánuje masívnu predvolebnú kampaň. Do domácností bude distribuovať 33-tisíc letákov so svojimi prioritami, plagáty má v mestských autobusoch, využije aj citylighty, vlastný web, sociálne siete a plánuje stretnutia s občanmi. Na financovanie kampane si zriadila transparentný účet.

O post primátora Nitry sa v novembrových komunálnych voľbách budú uchádzať aj občiansky aktivista Marek Hattas (nezávislý), mestský poslanec Ján Greššo ml. (SaS – OĽaNO – Šanca – Sme rodina Boris Kollár), mestský poslanec Štefan Štefek (nezávislý) a viceprimátor Ján Vančo (KDH).