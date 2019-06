Renault odložil rozhodnutie o fúzii s Fiat Chrysler, môžu za to odborári aj podmienky Francúzska

PARÍŽ 5. júna (WebNoviny.sk) – Francúzska automobilka Renault odložila rozhodnutie v otázke, či sa zlúči s taliansko-americkým výrobcom áut Fiat Chrysler.

Dohoda je stále možná

Predpokladá sa, že dohoda o fúzii je stále možná, ale čelí kritike zo strany odborovej organizácie vo firme Renault a otázkam zo strany japonskej automobilky Nissan, ktorá s Renaultom tvorí alianciu.

Francúzska vláda tiež kladie podmienky a žiada garancie pracovných miest a zriadenie prevádzkového hlavného sídla vo Francúzsku. Vedenie Renaultu bude rokovať opäť v priebehu stredy.

Tretí najväčší výrobca áut

Predstaviteľ francúzskej vlády, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, agentúre Associated Press povedal, že podmienky, ktoré načrtol minister financií Francúzska, ešte „treba splniť“.

Fúziou Renaultu a firmy Fiat Chrysler by vznikol tretí najväčší výrobca áut na svete produkujúci zhruba 8,7 mil. vozidiel ročne. Išlo by o väčšiu výrobu ako je produkcia automobilky General Motors, ktorá by nasledovala po Volkswagene a Toyote. Ak by k spojenej firme patrila aj aliancia Nissan-Mitsubishi, bol by to najväčší výrobca áut na svete.