Reportéri bez hraníc: Verdikt súdu v kauze Kuciak je zlyhaním štátnych orgánov

Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc považuje štvrtkový rozsudok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej za zlyhanie štátnych orgánov. V rozhovore pre pprtál webnoviny.sk to povedal vedúci oddelenia pre EÚ a Balkán Pavol Szalai.

Ako hodnotíte verdikt súdu v kauze vraždy Kuciaka? Aké boli Vaše očakávania?

Verdikt bol šokujúci. Považujeme to za zlyhanie štátnych orgánov zodpovedných za vynucovanie zákonov. Všetko naznačovalo tomu, že Slovensko pôjde príkladom v trestaní zločinov proti novinárom, namiesto toho zostáva objednávateľ vraždy Jána Kuciaka nepotrestaný. Ak najvyšší súd vráti prípad Špecializovanému trestnému súdu – čo je ten lepší prípad – potrvá mesiace, ak nie roky, kým sa uzavrie.

To je zlá sprava pre ochranu novinárov a slobodu tlače na Slovensku. Za chybu z minulosti považujeme rozpustenie vyšetrovacieho tímu Kuciak, čo RSF aj kritizovalo ako predčasné. Táto chyba musí byť okamžite napravená a tím Kuciak obnovený. Ak sudcovia žiadajú viac presvedčivejších dôkazov, mali by na tom začať polícia a prokuratúra bezodkladne pracovať. Preto žiadame dostatočné vyčlenenie zdrojov na toto vyšetrovanie na prokuratúre aj polícii. Je to v záujme úspešného odsúdenia objednávateľa aj predchádzania ďalším útokom na novinárov.

Ako vnímate z pohľadu zahraničného pozorovateľa prácu slovenských novinárov v tejto kauze?

Úžasné je, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nemala na novinárov odstrašujúci účinok (chilling effect). To bol predsa jej cieľ. Naopak, novinári, ktorí mali podporu verejnosti, odvážne a profesionálne pokračovali v odhaľovaní káuz Mariana Kočnera a jeho prepojení na vysokú politiku. Takisto sa mobilizovali vo vzájomnej solidarite na protestoch za vyšetrenie vraždy aj za nezávislosť verejnoprávneho média.

Ovplyvní vražda Jána Kuciaka prácu novinárov?

Pretrvávajúca beztrestnosť objednávateľa vraždy novinára môže vytvoriť neistotu ohľadom bezpečnosti novinárov na Slovensku. Čím dlhšie táto beztrestnosť trvá, tým väčšia táto neistota môže byť. Pripomínam, že novinár Aktuality.sk dostal nedávno poštou náboj. Tiež pripomínam, že Marian Kočner, ktorý si podľa obžaloby vraždu Jana Kuciaka objednal, nechal sledovať viacerých novinárov. A napokon z polície unikli osobné údaje desiatok novinárov.

Aký postoj by mali v súčasnej situácii zaujať?

Slovenskí novinári vedia, čo majú robiť. Svoju profesionalitu, odvahu a solidaritu viackrát presvedčivo ukázali. Na to môžu nadviazať. Pre prospech ich bezpečnosti a slobody tlače na Slovensku by bolo, keby viac a systematickejšie spolupracovali pri obhajobe svojich záujmov zoči-voči štátu, ale aj manažmentu medií, ich vlastníkom a ďalším aktérom v mediálnom sektore.

Mal by štát nejakým špeciálnym spôsobom chrániť novinárov?

Polícia bezprostredne po tejto vražde splnila svoju úlohu tým, že novinárom ponúkla účinnú fyzickú ochranu. K ochrane novinárov na Slovensku by však najviac prospelo vyšetrenie tejto vraždy. Preto žiadame, aby boli okamžite vyčlenené dostatočné zdroje na prokuratúre a polícii na pokračovanie vyšetrovania, vrátane obnovenia tímu Kuciak. Slovensko môže pre ochranu novinárov a slobody tlače urobiť viac.

Ako konkrétne?

Politici musia prestať s nenávistnou rétorikou voči novinárom, ktorá môže prispieť k atmosfére beztrestnosti. Nezávislosť RTVS musí byť zaručená. Ohováranie by malo byť dekriminalizované, právo na odpoveď upravené v tlačovom zákone smerom k slobode tlače. Na diskusiu je aj prísnejšie trestanie útokov na novinárov, ktoré je uzákonené v niektorých krajinách.

Vidíte v niečom podobnosť vo vraždách Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia?

Oba prípady sú porovnateľné, ale pokrok vo vyšetrovaní a súdení páchateľov je neporovnateľný. Kým na Slovensku boli za vraždu Jana Kuciaka odsúdení už traja ľudia, na Malte sa ešte ani nezačal proces.

Zmenila sa po jej smrti atmosféra v tamojšej novinárskej obci? Nastali zmeny vo vnímaní novinárov zo strany verejnosti či zástupcov štátu?

Po zavraždení Daphne sa posilnil strach maltských novinárov o ich bezpečnosť a pretrváva tam obrovská atmosféra neistoty. Zmenil sa premiér a rétorika, ale spôsob vládnutia nie je transparentnejší. Pokrok vo vyšetrovaní je absolútne nedostatočný. Novinári čelia nenávistným a diskreditačným kampaniam a zastrašujúcim právnym podaniam a procesom (SLAPP). A v júli bol údajný sprostredkovateľ vraždy Daphne nájdený ťažko poranený, s prerezaným hrdlom, deň pred tým, ako mal svedčiť. Na Malte vládne strach.