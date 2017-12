Reprezentácia do 20 rokov ukončila prvú časť prípravy, o majstrovstvá sveta zabojuje 28 hráčov

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov v stredu ukončila prvú časť spoločnej prípravy na juniorské majstrovstvá sveta, tie sa uskutočnia na prelome rokov (26. 12. 2017 – 5. 1. 2018) v americkom Buffale.

Realizačný tím na čele s hlavným trénerom Ernestom Bokrošom zároveň zverejnil 28-člennú nomináciu hráčov, ktorá od soboty 16. decembra absolvuje druhú časť prípravy na spomenutý šampionát – tá sa už uskutoční v americkom Rochestri.

Hráči sa pobijú o záverečnú nomináciu

„Nejde o finálnu nomináciu na majstrovstvá sveta. Do záverečného kempu sa nám pripojí až desať hráčov zo zámoria. Týchto päť pätiek hráčov si to následne na tréningoch a najmä dvoch prípravných zápasoch proti Bielorusku a Rusku rozdá o záverečnú nomináciu na svetový šampionát, ktorú zverejníme po druhom prípravnom zápase,“ cituje web hockeyslovakia.sk slová kouča Ernesta Bokroša na margo nominácie.

Z pôvodného kádra na prvú fázu prípravy na MS „20“ už teraz nefigurujú v nominácii a sú medzi náhradníkmi brankár Samuel Hlavaj (MHA Martin), obrancovia Martin Krempaský (HK Poprad), Emil Rajnoha (Södertälje SK/Švéd.), Adam Žiak (TuTo Hockey/Fín.), útočníci Peter Bjalončík (HK Poprad), Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Rastislav Václav (HK Poprad) a Filip Vašaš (HK Poprad). Naopak, do tímu pribudnú brankár Dávid Hrenák (St. Cloud State University/NCAA/USA), obrancovia Martin Bodák (Kootenay Ice/WHL/Kan.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd.), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan /QMJHL/Kan.), Dušan Kmec (Philadelphia Rebels/NAHL/USA) ako aj útočníci Samuel Buček (Chicago Steel/USHL/USA), Adam Liška (Kitchener Rangers/OHL/Kan.), Miloš Roman (Vancouver Giants/OHL/Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL/Kan.), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/NAHL/USA) a Marián Studenič (Hamilton Bulldogs/OHL/Kan.).

Dva prípravné zápasy

Výprava slovenskej hokejovej „dvadsiatky“ odcestuje do Spojených štátov amerických v sobotu 16. decembra. V Rochestri pobudne až do 23. 12., pričom pred začiatkom majstrovstiev sveta ešte odohrá dva prípravne zápasy: v noci z 21. na 22. decembra o 1.00 h SEČ v Jamestowne vyzve rovesníkov z Bieloruska, generálkou na šampionát bude 23. decembra o 22.00 h SEČ duel v Rochestri proti ruským vrstovníkom. Do dejiska svetového šampionátu sa tím SR „20“ sťahuje na Štedrý deň – 24. decembra.

Slováci na MSJ 2018 v Buffale odohrajú v základnej skupine štyri zápasy. Začnú duelom proti Kanaďanom 27. decembra, o deň neskôr nastúpia proti domácim Američanom. Po dni voľna ich čakajú rovesníci z Fínska a potom silvestrovský duel proti Dánom.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov

Brankári: Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dávid Hrenák (St. Cloud State University/NCAA/USA), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín)

Obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice/WHL/Kan.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd.), Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Tomáš Hedera (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan /QMJHL/Kan.), Marek Korenčík (Lulea HF/Švéd.), Dušan Kmec (Philadelphia Rebels/NAHL/USA), Andrej Leško (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Matejovič (HK Nitra), Vojtech Zeleňák (Sparta Praha/ČR)

Útočníci: Samuel Buček (Chicago Steel/USHL/USA), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Niki Jaško (HC Slovan Bratislava), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Lempäälän Kisay/Fín.), Peter Kundrík (HK Poprad), Adam Liška (Kitchener Rangers/OHL/Kan.), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Miloš Roman (Vancouver Giants/OHL/Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL/Kan.), Erik Smolka (HK Dukla Trenčín), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/NAHL/USA), Marián Studenič (Hamilton Bulldogs/OHL/Kan.), Alex Tamáši (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

Náhradníci (na telefonické zavolanie):

Brankári: Samuel Hlavaj (MHA Martin), Ján Kožiak (HC Slovan Bratislava/HC Bratislava), Juraj Ovečka (Springfield Jr. Blues/NAHL/USA)

Obrancovia: Martin Dlapka (HC’05 iClinic Banská Bystrica), Dávid Hílek (HK Skalica), Martin Krempaský (HK Poprad), Michal Pupák (HK Nitra/HC Nové Zámky), Erik Rajnoha (Södertälje SK/Švéd.), Adam Žiak (TuTo Hockey/Fín.)

Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL/Kan.), Jakub Lacka (Central Illinois Flying Aces/USHL/USA), Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Mário Múčka (HK Nitra/HC Nové Zámky), Sebastian Šmída (MMHK Skalica), Rastislav Václav (HK Poprad), Filip Vašaš (HK Poprad)

Realizačný tím: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Milan Petro (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (maséri), Patrik Michnáč (video tréner)