Reprezentácia sa pred Škótskom stretla v oklieštenom zložení, Kozákovi sa hlásilo iba desať hráčov

ŠAMORÍN 1. októbra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Šamoríne 10 z 23 nominovaných hráčov počas nedeľňajšieho zrazu národného tímu pred blížiacimi sa zápasmi proti Škótsku (5. októbra o 20.45 h SELČ v Glasgowe) a Malte (8. októbra o 18.00 h v Trnave) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Kormidelníkovi národného mužstva sa hlásili brankári Martin Dúbravka a Martin Polaček, obrancovia Martin Škrtel, Norbert Gyömbér, Lukáš Štetina a Róbert Mazáň, stredopoliari Róbert Mak, Vladimír Weiss a Jaroslav Mihalík a útočník Adam Nemec. Stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý sa zúčastnil na otvorení futbalovej akadémie v Trenčíne, prišiel v popoludňajších hodinách. Zostávajúci tucet chýbal pre klubové povinnosti a k mužstvu sa pripojí v nedeľu večer, resp. v pondelok.

Tešia góly Hamšíka a Nemca

„Zdravotný stav hráčov je v poriadku. Zajtra popoludní by mali byť k dispozícii všetci; výnimkou je Erik Sabo, ktorý hrá v pondelok. Bol by som rád, ak by sme v utorok absolvovali riadny tréning všetci spoločne,“ povedal počas tlačovej konferencie Ján Kozák a na margo aktuálnej situácie pokračoval: „Pekarík odohral celý zápas, hral aj Duda a hrá aj teraz proti Bayernu. Hral Vladko Weiss, čo je dobré, a tiež ďalší chlapci. Tešia ma, samozrejme, góly Adama Nemca a Mareka Hamšíka. Možno by som si prial, aby dnes hral Marek menej, práve dnes odohral 90 minút. Adam ide v Rumunsku na doraz a som presvedčený, že to tak bude aj v Škótsku.“

Kormidelník SR môže pre blížiace sa stretnutia rátať s uzdraveným brankárom Matúšom Kozáčikom, k dispozícii je aj Martin Dúbravka. „Teší ma, že je takýto stav. Martin podáva dlhodobejšie dobré výkony, uchytil sa aj Matúš. Pravidelne chytá aj Polaček, aj keď ten má menej skúseností s takýmito súbojmi,“ skonštatoval Kozák a na margo Škótov doplnil: „Zranený je kapitán mužstva Brown, chýbať bude aj Armstrong. Je to zásah do ich kolektívu, aj keď ten káder je dosť široký. Títo dvaja však v posledných zápasoch boli členmi základnej zostavy. Odsledovali sme toho dosť, vieme o možných alternatívach. Máme ich zmapovaných, oni nás tiež.“ V súboji proti Škótsku sa pre kartový trest nepredstaví stopér Interu Miláno Milan Škriniar.

Postup je blízko

Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0), výhry na Malte (3:1) i v Litve (2:1) a v septembri trnavský triumf nad Slovincami (1:0) a prehra v londýnskom Wembley s Angličanmi (1:2). Anglicko je s 20 bodmi lídrom „efka“ a je veľmi blízko k postupu na MS.

Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala. Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky. Slovensko sa na majstrovstvách sveta predstavilo iba raz – v JAR 2010 preniklo do osemfinále, kde stroskotalo na neskoršom vicemajstrovi Holandsku (1:2).

V nedeľu má slovenská reprezentácia v Šamoríne na programe tréningovú jednotku o 17.30 h.

NOMINÁCIA SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE

Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica, Tomáš Hubočan (obaja Trabzonspor/Tur.), Norbert Gyömbér (FC Bari/Tal.), Róbert Mazáň (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka (Trabzonspor/Tur.), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

Útočník: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Náhradníci:

Brankári: Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), Ivan Schranz (Dukla Praha/ČR), Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.)

Útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR)