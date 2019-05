Republiková rada rozhodne o budúcnosti Mostu-Híd, jednou z možností sú aj rokovania so stranami

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Republiková rada strany Most-Híd bude v júni hovoriť o budúcnosti strany. Ešte počas tohto týždňa bude na túto tému zasadať predsedníctvo Mosta.

Zostali bez europoslanca

„Maďari žijúci na Slovensku ostali po prvý raz od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bez politickej reprezentácie v Bruseli. Diskusia o dôležitých otázkach je v tejto situácii samozrejmá,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa vládnej strany Klára Debnár. Strana sa bude zaoberať aj možnými rokovaniami s inými politickými subjektmi.

„Rokovať je našou povinnosťou. Dôležité je, o čom. Pri rozhovoroch o zastupovaní maďarskej komunity by sme si mali položiť otázku, čo je zárukou jej rozvoja. Politizovanie na čisto etnickom princípe, alebo spolupráca? Faktami nepodložené útoky alebo objektívny slovník. Most-Híd je stranou spolupráce, od svojho vzniku presadzuje spoluprácu medzi menšinami navzájom a s väčšinovým národom zároveň. Kontúry budúcnosti budeme hľadať v najbližších týždňoch na rokovaniach republikového predsedníctva a republikovej rady,“ píše Most na svojom Facebooku.

Partner pre rokovania

Podľa Pála Csákyho zo Strany maďarskej komunity (SMK) je predseda Mosta-Híd Béla Bugár veľká prekážka pre spoluprácu SMK s Mostom.

„Nemyslím si, že on je ten mesiáš, ktorý by mohol spasiť potenciál voličský či politický, čo oslovuje maďarskú komunitu na Slovensku. Neznamená to však, že strana bez pána Bugára by nemohla byť partnerom pre nejaké rokovania,“ dodal Csáky v pondelok na tlačovej besede.

Predseda strany Magyar Fórum- Maďarské fórum Zsolt Simon cíti čoraz viac potrebu zjednotiť Maďarov a maďarsky cítiacich voličov v záujme zabezpečenia silného a jednotného parlamentného zastúpenia.