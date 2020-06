Reštartu Fortuna ligy už nič nestojí v ceste, na zápasy dokonca môžu prísť aj fanúšikovia

Reštartu futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 v sobotu 13. júna už nič nebráni.

Slovenský premiér Igor Matovič totiž v pondelok podvečer informoval o uvoľnení ďalších opatrení zavedených v prvej polovici marca proti šíreniu ochorenia COVID-19 a od stredy 3. júna je okrem iného povolené aj organizovanie športových podujatí. Športová infraštruktúra bude po novom k dispozícii verejnosti aj vo vnútorných priestoroch.

Na zápasy môžu prísť aj fanúšikovia

Návrat futbalovej Fortuna ligy bude možný dokonca aj s fanúšikmi na tribúnach, keďže od stredy 10. júna je možné organizovať hromadné podujatia do 500 osôb a od 1. júla až do konca kalendárneho roka by to malo byť 1000 osôb na jednom podujatí.

Potrebné bude dodržiavanie prísnych hygienických opatrení.

Kluby neodohrajú celú nadstavbu

Kluby FL sa dohodli, že zo sezóny 2019/2020 neodohrajú celú nadstavbu, ale len jej polovicu. Dohrá sa takisto národná pohárová súťaž.

Pondelkové uvoľnenie obmedzení poskytuje organizátorom ďalších športových podujatí priestor na konanie jednorázových či pravidelných súťaží.