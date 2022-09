Reus utrpel ďalšie zranenie členka, hrozí mu neúčasť na veľkom reprezentačnom podujatí

Kapitánovi nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund Marcovi Reusovi opäť hrozí, že príde o veľký turnaj v reprezentačných farbách Nemecka. Tridsaťtriročného ofenzívneho stredopoliara odniesli na nosidlách v prvom polčase sobotňajšieho bundesligového zápasu proti Schalke 04 Gelsenkirchen.

Reus utrpel zranenie členka, ktorý sa neprirodzene ohol v súboji o loptu s protihráčom Florianom Flickom.

Žiadna zlomenina

„Vyzerá to, že utrpel zranenie väzov, ale nemyslím si, že to bude trvať tak dlho,“ povedal bezprostredne po stretnutí na margo Reusovej absencie tréner BVB Edin Terzič. O deň neskôr športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl podľa klubového webu uviedol, že vyšetrenia nepreukázali žiadnu zlomeninu. „Je to zranenie vonkajšieho väzu v členku. Marco bude mimo tri až štyri týždne, a potom, dúfajme, že bude opäť k dispozícii,“ povedal Kehl.

Tréner nemeckej reprezentácie Hans-Dieter Flick zaradil Reusa do nominácie na septembrové duely Ligy národov 2022/2023 proti Maďarsku a Anglicku. S hviezdou Borussie Dortmund navyše počítal ako s kľúčovým členom kádra na majstrovstvá sveta v Katare, ktoré sa začínajú 20. novembra. Nemecko do nich vstúpi o tri dni neskôr duelom proti Japonsku, v skupine sa stretne aj so Španielskom a Kostarikou.

Predošlé zranenia

Reusovi pre zranenie členka ušla účasť na svetovom šampionáte v roku 2014, na ktorom Nemci získali zlaté medaily.

Pre zranenie slabín absentoval na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku. Zahral si síce na „mundiale“ 2018 v Rusku, kde Nemci nepostúpili zo základnej skupiny, ale následne opäť vynechal vlaňajší kontinentálny šampionát.