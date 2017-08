Réway chce uspieť na kempe Montrealu, nevylučuje pôsobenie v AHL

BANSKÁ BYSTRICA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Martin Réway sa pripravuje na ľade s tímom úradujúceho slovenského hokejového majstra HC 05 Banská Bystrica, aby v septembri uspel na prípravnom kempe Montrealu Canadiens.

Dvadsaťdvaročný rodák z Prahy vynechal minulú sezónu pre problémy so srdcovým svalom a imunitným systémom. Od konca júla však už naplno zarezáva na ľade. “Trénujem už dlhšie. Mám pochopiteľne dlhšiu letnú prípravu ako ostatní chalani, musím to dohnať. Tá ročná pauza zrejme bude citeľná. Čakajú ma ešte tri či štyri týždne a tým prípravu ukončím,” povedal v rozhovore pre český portál hokej.cz Réway.

Šance na to, že v predsezónnom kempe po ročnej prestávke od hokeja uspeje, vidí reálne. “Napriek tomu všetkému by som to chcel dokázať. Samozrejme, viem, že to asi nebude jednoduché, ale verím svojim schopnostiam a v to, že tímu mám čo ponúknuť,” pokračoval ďalej Réway. Kapitán bronzového slovenského tímu na majstrovstvách sveta juniorov 2015 si cení aj to, že predstavitelia Montrealu ho podporili v ťažkých životných chvíľach.

“Komunikovali sme. Pýtali sa ma, ako sa mi darí, a či ide všetko podľa plánu. Taktiež ma veľmi podporovali. Mohli so mnou rozviazať zmluvu alebo niečo podobné, ale naopak, podržali ma a veria, že ich mužstvu môžem niečo ponúknuť. Teším sa na novú sezónu a na to, že im môžem dôveru vrátiť,” dodal Réway, ktorý s Montrealom podpísal na jar minulého roka nováčikovský trojročný kontrakt, platný do konca sezóny 2018/2019. Ak by si ho v tíme 24-násobného víťaza Stanleyho pohára aj nevybrali, zostane pôsobiť v nižšej AHL.