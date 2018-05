Réway chce výkonmi presvedčiť Slovan o zlom rozhodnutí, nebráni sa pôsobeniu v Tipsport lige

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Martin Réway je v súvislosti s nasledujúcou sezónou voľný hráč a vie, že nebude v kariére pokračovať v Slovane Bratislava.

Pochybnosti o vlastnom rozhodnutí

Dvadsaťtriročný hokejista sa v novembri rozhodol pre návrat zo zámoria do Európy, v KHL absolvoval v „belasom“ drese 18 duelov s bilanciou 1 gól a 4 asistencie. Ako sám priznal, boli chvíle, keď pochyboval o rozhodnutí vrátiť sa do Európy.

„V ten moment som sa tak jednoducho rozhodol. Cítil som vtedy, že to bude najlepšie, čo môžem urobiť. Zo začiatku sa mi po návrate na európsky ľad darilo, cítil som sa hneď lepšie. Samozrejme, pomohli mi aj chalani, ktorí ma dobre prijali. Mal som to teda ľahšie. Žiaľ, neskôr to už nebolo podľa mojich predstáv. Výsledky tímové ani moje osobné neboli dobré. Aj preto bola celá sezóna hodnotená viac negatívne,“ povedal Réway v rozhovore pre hokejportal.net.

Cíti sa dobre

Súťažný ročník 2016/2017 vynechal úplne pre zdravotné problémy, teraz sa cíti dobre. „Nechcem to zakríknuť, ale všetko je v poriadku. Začínam druhý mesiac prípravy na suchu. Som rád, že to môžem absolvovať v plnej záťaži. Verím, že mi to vydrží,“ pokračoval Réway.

V nasledujúcej sezóne by rád hral čo najviac. „Plný počet zápasov a ideálne bez zranenia. Verím, že po dobrej letnej príprave sa mi to podarí. K výkonom potrebujem radosť z hry a sebavedomie. Chcel by som ísť do tímu, ktorý chce vyhrávať. Verím, že sa to podarí,“ poznamenal a prezradil, že by zvažoval aj ponuku zo slovenskej Tipsport ligy. „Vôbec sa tomu nebránim,“ hovorí pre hokejportal.net.

Slovan Bratislava už nemá o jeho služby záujem, Martin Réway rozhodnutie „belasých“ chápe. „Viem, že som nemal dobrú sezónu. Budem sa snažiť presadiť niekde inde a presvedčiť ich, že urobili chybu,“ dodal.