Réway odohral prvý zápas za Kladno, pri „reštarte“ bol v elitnej formácie s legendárnym Jágrom

Slovenský hokejový útočník Martin Réway absolvoval premiérový zápas v drese českého Kladna, v ktorom je na skúške. Dvadsaťštyriročný hráč nastúpil vo štvrtkovom prípravnom stretnutí proti Slavii Praha v prvom útoku na poste centra po boku legendárneho Jaromíra Jágra.

Elitná formácia „rytierov“ sa síce bodovo nepresadila, ale domáci zdolali hráčov z českej metropoly 6:4.

Čakal horší začiatok

„Bolo to celkom dobré, čakal som, že to bude horšie. Dlho som nehral na pozícii centra, takže je to pre mňa ťažšie. Snáď mi to pôjde. Som rád, že som si skúsil zahrať zápas a dúfam, že sa budem postupne zlepšovať,“ citoval portál iDnes.cz slovenského útočníka, ktorý v minulej sezóne odohral iba dvanásť súťažných zápasov. Dva za Dolný Kubín v tretej najvyššej slovenskej súťaži a desať za švédsky Tingsryds v druholigovej Allsvenskan.

Líder bronzového tímu Slovenska z juniorských MS v roku 2015 avizoval už po svojom príchode, že do Kladna ho zlákala aj prítomnosť 47-ročného Jágra. Po premiérovom zápase, kde mal na krídle práve člena Triple Gold Clubu, Réway nešetril slovami chvály.

Jágr je skvelý hokejista

„Bol to skvelý pocit. Je to veľmi šikovný hokejista. Má obrovskú silu, takže ak má puk, nemusíte sa báť, že ho hneď stratí. Naopak, dokáže ho podržať. Sám som až prekvapený, ako dobre vie prihrať. V tréningu ma viackrát našiel úplne neuveriteľnou prihrávkou. Je neskutočné, čo vo svojom veku dokáže,“ doplnil mladý Slovák.

Kladno sa vracia medzi českú elitu prvýkrát od sezóny 2013/14. K postupu do najvyššej súťaže mu na jar výrazne pomohol práve Jágr, ktorý v jedenástich dueloch baráže nastrieľal až desať gólov. Päťnásobný najproduktívnejší hráč základnej časti NHL sa predstaví v českej najvyššej súťaži premiérovo od ročníka 2012/13, keď materskému klubu vypomáhal počas lockoutu v profilige. V 34 dueloch vtedy nazbieral 57 bodov (24+33). Vo veku 47 rokov čaká Jágra už 32. sezóna na seniorskej úrovni.