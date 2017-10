Réway sa po návrate na ľad trápi, seba radí v klube AHL medzi priemer

MONTREAL 25. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Martin Réway si po ročnej pauze od hokeja zvyká na súťažný ľad, skúsenosti zbiera v zámorí vo farmárskej AHL v tíme Laval Rocket. V doterajších štyroch dueloch si pripísal dve asistencie.

„Zatiaľ to nie je dobré, ale vedel som, že čo sa týka kondície, tak tam budú rezervy. Trápia ma však veci ako kľučka, prihrávka alebo aj rýchle rozhodnutie či prihrať alebo vystreliť. Jednoducho veci, ktoré má zdobili celý život, boli pre mňa samozrejmosťou a pre ktoré ma hokej bavil. Teraz sú pre mňa ťažké. To ovplyvňuje to, že si hokej príliš neužívam, čo má veľmi mrzí,“ povedal Réway v rozhovore pre pluska.sk.

Po zdravotných problémoch sa mladý slovenský hokejista cíti dobre. Radosť má z toho, že sa jeho klubu v AHL darí.

„To je najdôležitejšie. Máme veľmi dobré mužstvo, jedno z najlepších v lige, takže po tejto stránke vládne spokojnosť. Pre mňa je však veľmi, veľmi ťažké na psychiku a užívať si hokej. Momentálne je to náročnejšie ako som čakal. Ešte horšie je, že neviem, či sa do toho dostanem alebo som to už nadobro stratil,“ pokračoval Réway, ktorý v súčasnosti nemyslí na možnosť preraziť do NHL.

„Teraz, z môjho pohľadu, som taký priemer. Sám vidím, že veľa hráčov v našom tíme hrá momentálne lepšie ako ja. Pokiaľ sa moje výkony nezlepšia, tak si v NHL hrať nezaslúžim, pretože by to bolo na úkor hráčov, ktorí sú teraz lepší ako ja,“ poznamenal.