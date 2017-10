Réway sa zo zámoria vracia do Európy, po vážnych problémoch sa len ťažko dostáva do rytmu

MONTREAL 30. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Martin Réway skončil pôsobenie v organizácii severoamerickej hokejovej NHL Montreal Canadiens. Referuje o tom oficiálny web Habs.

Umiestnili ho na waiver listinu

Klub Slováka umiestnil na listinu voľných hráčov, čo je štandardná procedúra pri ukončení spolupráce. Dvadsaťdvaročnému bývalému slovenskému reprezentantovi a bronzovému medailistovi z juniorských MS 2015 plynul druhý rok z trojročného nováčikovského kontraktu.

„Hlavný tréner Lavalu Sylvain Lefebvre, generálny manažér Canadiens Marc Bergevin a ja sme sa s Martinom stretli po zápase 25. októbra. Hovorili sme o možnostiach a Martina sme informovali, aby pokračoval v práci na plnohodnotnom návrate do súťažného diania najmä po kondičnej stránke v tíme Laval Rocket. Dali sme Martinovi čas na premýšľanie, on sa napokon rozhodol pre návrat do Európy. Najlepšia pre obe strany bola dohoda u ukončení spolupráce. Martinovi prajeme veľa šťastia v budúcnosti,“ povedal pre oficiálny web klubu Montreal Canadiens Larry Carriére, generálny manažér farmárskeho tímu Laval Rocket.

Hokej mu vôbec nechutí

Réwaya si Montreal vybral vo štvrtom kole draftu do NHL v roku 2013 ako celkovú 116. voľbu. Celú sezónu 2016/2017 musel vynechať pre problémy so srdcovým svalom a imunitným systémom. Pred začiatkom aktuálneho ročníka NHL absolvoval predsezónny prípravný kemp Montrealu.

Vedenie ho však v septembri poslali do farmárskeho tímu Laval Rocket v nižšej AHL. Za tento klub odohral päť zápasov, v ktorých nestrelil gól, ale do štatistík si pripísal dve asistencie. Pred pár dňami sa mladý hokejista médiám posťažoval, že mu hokej zatiaľ vôbec nechutí.