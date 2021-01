Režim na hraniciach s Rakúskom sa sprísni, zmeny sa možno dotknú aj pendlerov

Od polnoci z piatka na sobotu sa sprísni režim a posilnia sa kontroly na hraniciach s Rakúskom. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). Doplnil, že podobne vláda vo Viedni sprísňuje aj režim na hraniciach s Českom.

Zavedenie pravidelných kontrol zabezpečia rakúski vojaci, policajti aj zdravotníci. Upozorňuje, že treba počítať so spomalením premávky a možným zdržaním.

Podľa Klusa by sa budúci týždeň, zrejme od stredy 13. januára, mali zatvoriť menšie hraničné prechody. „Zatiaľ však nebolo špecifikované, o ktoré má ísť, no hlavné hraničné prechody určite zostanú otvorené. Údajne sa uvažuje aj o sprísnení režimu pre pendlerov,” uviedol s tým, že hneď, ako budú mať bližšie informácie, budú o všetkom informovať.

„Ďalšie pravidlá pre cestovanie by mali zostávať rovnaké – desaťdňová domáca karanténa pri príchode do Rakúska je naďalej povinná, no existujú z nej výnimky. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom,” zdôraznil Klus. Test môže byť PCR aj antigénový.