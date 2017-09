Rezník žiada peniaze na opravu budov RTVS, Maďarič mu odporúča preveriť skryté rezervy

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Skôr, ako generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník požiada o 32 miliónov eur na obnovu budov televízie, mal by podľa ministra kultúry Mareka Maďariča preveriť skryté finančné rezervy v RTVS. Maďarič to povedal pre médiá počas stredajšieho rokovania vlády.

RTVS by mal od štátu prostredníctvom zmluvy so štátom dostať približne to isté, čo dostal pre tento rok ešte pod vedením Václava Miku, avizoval Maďarič, podľa ktorého je v rezorte kultúry viacero významných budov, ktoré si zaslúžia obnovu.

Budovy sú v havarijnom stave

Jaroslav Rezník na minulotýždňovej Rade RTVS a tiež na tohtotýždňovom Výbore NR SR pre kultúru a médiá informoval, že budovy verejnoprávnej televízie v bratislavskej Mlynskej doline okrem nefunkčnej výškovej budovy sú v havarijnom stave. Ich obnova by si podľa Rezníka vyžiadala 32 miliónov eur.

„Ja by som ako minister kultúry mohol povedať tiež, že ak by bola v rozpočte rezerva 30 miliónov, no tak mám v havarijnom stave Etnografické múzeum v Martine, prvú budovu Matice slovenskej v Martine, rekonštrukciu potrebuje historická budova Slovenského národného divadla a Spišský hrad. Našlo by sa veľa vecí,“ konštatoval Maďarič.

„Pred voľbou generálneho riaditeľa RTVS zo strany politikov a asi aj tých, ktorí volili pána Rezníka, zaznievali vyjadrenia, že v RTVS sú veľké finančné rezervy. Takže by som skôr než pán Rezník formuluje veľké finančné požiadavky očakával, že verejnosti oznámi, či sú v RTVS veľké rezervy, alebo nie sú. O to skôr, keď ho k tomu vyzval predseda národnej rady, keď mu odovzdával dekrét,“ povedal ďalej médiám Maďarič, pod ktorého rezort patrí aj oblasť masmédií.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) 17. júla počas odovzdávania dekrétu o nastúpení do funkcie novému generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi okrem iného pripomenul, že nechce zvyšovanie koncesionárskych poplatkov.

Ročné príjmy približne 100 miliónov eur

V súčasnosti RTVS získava z koncesií približne 75 miliónov ročne a cez zmluvu so štátom približne 25 mil. eur ročne, ktoré sú určené prioritne na pôvodnú tvorbu.

Spolu dostal RTVS pre tento rok zo zmluvy so štátom 26 miliónov eur, z toho na televíznu výrobu 19,3 mil. eur (o 1 656 360 eur menej ako v roku 2016), na rozhlasovú výrobu rovnako ako vlani 2,7 mil. eur, na rozhlasové vysielanie do zahraničia Radio Slovakia International taktiež rovnako – jeden milión eur a na investície tri milióny, teda o 368 400 eur viac ako v roku 2016.

Počas roka sa celková suma dodatkami zvýšila ma 28 669 110 eur, pričom sa zvyšovali prostriedky na výrobu programu aj na investície.

„Pán Rezník sa vyjadril pred časom, že on je spokojný so súčasným stavom financovania. Pričom ja dobre poznám jeho názory už roky. On vždy patril k zástancom zvyšovania poplatkov. Teraz už o tom nehovorí. Dobre, menia sa okolnosti, menia sa názory, to môžem brať, ale jednoducho ak by sme si predstavili primeranú výšku koncesionárskeho poplatku, aj s mechanizmom jeho zvyšovania o infláciu v nejakom čase, tak si viem predstaviť, že môže riaditeľ naozaj predložiť zmysluplný projekt rekonštrukcie budov a dostane v každej banke na to úver, pretože takéto financovanie dáva bankám garanciu, že je to splatné,“ tvrdí Maďarič.

Závislosť od politikov

V súčasnej situácii, keď je zvyšovanie financovania RTVS zakotveného v programovom vyhlásení vlády zablokované jednou z vládnych strán – SNS, tento model je nereálny. Aktuálna situácia, je podľa Maďariča „presne o tom, čo som vždy hovoril – ak musí prísť generálny riaditeľ za politikmi a žiadať 32 miliónov, tak to je vlastne veľká závislosť“. Preto by rád na tému počul aj názor šéfa RTVS.

Jaroslavovi Rezníkovi „odporúčam, aby sa vyjadril k tomu, či sú v RTVS skryté rezervy, možno aby sa poctivo postavil k tomu, aký je jeho naozajstný názor na financovanie RTVS, aj z hľadiska toho, že istý typ financovania môže zvyšovať nezávislosť RTVS a istý typ financovania môže skôr vyvolávať situáciu veľkej závislosti, najmä ak chcem 30 miliónov. Ak získam 30 miliónov od politikov, tak čo? Asi im budem vďačný“.