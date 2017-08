Rezort práce navrhuje minimálnu mzdu posunúť na 480 eur

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.ssk) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur. Vyplýva to z materiálu, o ktorom má budúci týždeň v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR (HSR). Išlo by o nárast o 10,34 %.

Pozitívny vývoj

Rezort práce takýto nárast najnižších zárobkov navrhuje “po posúdení celkovej sociálnej situácie v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok a vzhľadom na očakávaný pozitívny makroekonomický vývoj v roku 2017”. Navrhované zvýšenie sumy minimálnej mzdy je podľa ministerstva o 7,04 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast, vyplývajúci z valorizačného mechanizmu úpravy sumy minimálnej mzdy podľa zákona, ktorý predstavuje 3,3 %.

Rezort práce predloží na budúcotýždňové rokovanie tripartity vlastný návrh na zvýšenie minimálnej mzdy vzhľadom na to, že zamestnávatelia a odborári sa do 15. júla tohto roka na novej sume minimálnej mzdy nezhodli. Svoj návrh na zvýšenie minimálnej mzdy predložila len Konfederácia odborových zväzov SR. Podľa odborárov by mali najnižšie hrubé mesačné zárobky budúci rok na Slovensku predstavovať 492 eur mesačne.

Negatívne skúsenosti s bipartitou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ani Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) s odborármi o novej sume minimálnej mzdy nerokovali. “O minimálnej mzde je dávno rozhodnuté ešte predtým, než sa malo sadnúť za rokovací stôl,“ povedal ešte koncom apríla tohto roka v reakcii na návrh odborárov prvý viceprezident RÚZ Luboš Sirota. Zamestnávatelia podľa Sirotu začínajú rezignovať na to, či zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku má byť takou veľkou témou. “Máme negatívne skúsenosti s pokusmi dosiahnuť dohodu na úrovni bipartity,“ povedal o rokovaniach s odborármi o minimálnej mzde.

Ak sa do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.

Dynamický postup

Razantné zvyšovanie minimálnej mzdy na tohtoročných prvomájových oslavách už vopred avizoval predseda Smeru-SD a súčasne premiér Robert Fico. Smer-SD chce podľa Fica dynamicky pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy tak, aby sa už v roku 2018 “razantne priblížila k 500 eurám mesačne a aby v roku 2019 už aj prekročila 500 eur. Musíme mať najvyššiu minimálnu mzdu v krajinách V4 a na tomto aj robíme,“ vyhlásil vtedy premiér.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 405 eur na 435 eur. Od začiatku minulého roka najnižšie zárobky stúpli z pôvodných 380 eur na 405 eur. Od roku 2015 išlo o nárast minimálnej mzdy z 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku roka 2015 zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu.