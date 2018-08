Rezortný informačný systém má odbúrať byrokraciu v školách zberom údajov do centrálneho systému

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Rezortný informačný systém (RIS) má odbúrať byrokraciu na školách. Čoraz viac potvrdení sa bude vydávať v elektronickej forme. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová a dodala, „toto je v podstate trend, ktorý sa týka všetkých rezortov. Školstvo je súčasťou tohto hnutia. RIS by mal byť od tohto septembra podkladom smerodajných údajov pre vyplácanie rôznych finančných transférov, aj pre vydávanie potvrdení a evidenciu. Je to komplexnejšie ako interakcia medzi rôznymi databázami,“ vysvetlila Lubyová.

RIS je informačný systém, ktorý postupne nahradí súčasný systém štatistického vykazovania škôl a školských zariadení zberom údajov do centrálneho rezortného systému.

RIS súčasne zabezpečí konsolidáciu získaných údajov, ich sumarizáciu a sprístupnenie užívateľským organizáciám. Cieľom je znížiť súčasnú administratívnu záťaž učiteľov a manažmentu základných a stredných škôl, ako aj školských zariadení, ale aj urýchliť proces zberu dát, aktualizáciu údajov a znížiť náklady spojených s ich zasielaním.