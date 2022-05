Riaditeľ SND odmieta vyjadrenia o likvidácii opery, vysvetlil redukciu sólistov

Na redukciu operného ansámblu má vplyv najmä zatvorenie Historickej budovy Slovenského národného divadla (SND). Uviedol to na tlačovej konferencii generálny riaditeľ SND Matej Drlička s tým, že budova je v zlom stave a potrebuje rekonštrukciu.

Ako ďalej objasnil, uzatvorili iba divadelnú časť a budovu naďalej prenajímajú, no záujemcov upozorňujú na viaceré nedostatky, ako sú napríklad nefungujúce výťahy. V roku 2022 SND dosiaľ prenajalo budovu päťkrát, pričom išlo najmä o štátne zákazky.

Opera musí prejsť reformou

Generálny riaditeľ zároveň poukázal na to, že nie sú prvým vedením, ktorí redukujú sólistov a dialo sa to pred nimi. Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák doplnil, že okrem sólistov sa za poslednú dekádu znižuje aj počet predstavení. V roku 2009 odohralo 39 sólistov 162 predstavení a v roku 2019 to bolo 125 predstavení a sólistov bolo 27.

„Ohradzujem sa voči vyjadreniam, že likvidujeme Operu SND. Som presvedčený, že všetci moji predchodcovia mali ten najlepší úmysel s Operou SND, ale boli málo odvážni v určitých krokoch. Opera SND musí prejsť reformou,“ povedal Drlička s tým, že reformy vždy bolia. Podľa neho ich reforma kopíruje svetové trendy. Znižovanie sólistov vníma ako nepríjemný krok.

Keďže však sólistov nevedia vyťažiť, ponúkajú im externé angažmán, ktoré je pre divadlo efektívne. Podotkol, že neexistuje divadlo, ktoré znižovanie stálych členov nerieši a nevyhne sa to podľa neho ani Prahe. V súvislosti s medializovanou situáciou požiadalo SND o vyjadrenia riaditeľov divadiel, ktoré sú mu podobné.

Zvýšenie efektivity domáceho súboru

Riaditeľ Národného divadla Brno Martin Glaser uviedol, že od roku 2013 malo divadlo 15 sólistov a tento počet sa doteraz nezmenil. Dodal, že v súčasnosti 30 percent z predstavení odohrajú ich sólisti a 70 percent hosťujúci umelci. Riaditeľ Národného divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil povedal, že v roku 2010 malo stále angažmán 20 sólistov a dnes ich má šesť. Na predstavenia si tak pozývajú hostí. SND v súčasnosti má v Opere SND 27 stálych sólistov, pričom na budúcu sezónu sa počet redukuje na 12 členov.

Riaditeľ Opery SND Lubor Cukor konštatoval, že chcú byť rozpočtovo zodpovední, a preto pristúpili k tomuto kroku. Z ich prehľadu sezón 2021/2022 a 2022/2023 vyplynulo, že niektorí sólisti odohrali viac 20 predstavení za sezónu, druhá skupina mala menej ako 20 a posledná mala menej ako desať.

Pri celkovom počte 27 sólistov vychádza, že ak by SND obsadzovalo iba interných, na jedného sólistu vychádza priemerne 14 predstavení za sezónu. „Ide nám o to zvýšiť maximálne efektivitu domáceho súboru, a preto sme boli nútení s niektorými členmi zmeniť spôsob spolupráce,“ vysvetlil. Pre SND to znamená, že interný sólista, ktorý je nevyužitý, vyjde SND viac alebo rovnako ako stredne až viac významný hosťujúci sólista v hlavnej roli. Dementoval informáciu, že by s umelcami osobne nekomunikoval a dodal, že sa stretol s takmer všetkými.

Podarilo sa vyhnúť bankrotu

Bošňák objasnil, že rozpočet bez reformy by bol 1,5 milióna eur, z čoho by na personálne náklady išlo jeden milión eur a na honoráre externých umelcov 500-tisíc eur. Na druhej strane, rozpočet s reformou počíta so sumou 1,2 milióna eur, z toho personálne náklady by boli 625-tisíc a honoráre pre externých umelcov 660-tisíc eur. Rozdiel medzi nimi je 245-tisíc eur. Tieto získané peniaze chce SND využiť na ďalšie reformy v technicko-umeleckej prevádzke a údržbu divadelných technológií. Divadlo v roku 2022 plánuje tiež vyplatiť jednorázové výdavky na odstupné, ktoré dosiahnu výšku 220-tisíc eur. Priemerné odstupné na jedného odchadzajúceho umelca by malo byť 17-tisíc eur aj s odvodmi.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) reagovala, že pri ich nástupe nebol stav SND ideálny a erbová inštitúcia bola ako „schudobnený šľachtic, ktorý vyšiel na psí tridsiatok“. Vlani sa podľa nej podarilo zalátať najväčšiu dieru a vyhlo sa bankrotu. V súvislosti s momentálnou situáciou zdôraznila, že ministerstvo politicky nezasahuje do personálnych záležitostí. „Naozaj to posledné, čo ministerstvo kultúry má robiť, je zasahovať do vecí, ktoré sú plne v rukách manažmentu,“ povedala.