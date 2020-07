Riaditeľ INEKO Goliaš: Politik by mal za plagiátorstvo vyvodiť zodpovednosť. Úroveň diplomoviek ale vypovedá o úrovni škôl

Zistenie, že aj súčasný predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) opísal veľké časti svojej diplomovej práce, rozvírila verejnú mienku na Slovensku a priniesla otázky, ako do budúcna zabrániť plagiátorstvu vo vysokom školstve.

Aká škola, taká diplomovka

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš je presvedčený, že úroveň záverečných prác študentov vypovedá o úrovni jednotlivých vysokých škôl, univerzít a ich fakúlt.

„Ak škola nedokáže naučiť študenta samostatne uvažovať a vytvoriť prácu s vlastnou pridanou hodnotou, výsledkom je hromadné tvorenie kompilátov a plagiátov,“ uviedol pre webnoviny Goliaš.

Riešením je podľa neho zadefinovanie realistických požiadaviek na záverečnú prácu, ktoré by vylučovali možnosť odovzdať kompilát či plagiát.

Musí hroziť strata diplomu a akreditácie

„Vynucovanie týchto požiadaviek by malo zahŕňať automatické zverejňovanie záverečných prác ako aj následné kontroly a hrozbu odoberania titulov,“ zdôraznil Goliaš.

Dodal, že ak sa na nejakej vysokej škole alebo fakulte potvrdí hromadný výskyt záverečných prác, ktoré nespĺňajú požiadavky, sankcie by mali smerovať na túto školu či fakultu a mali by zahŕňať aj hrozbu odobratia akreditácie. „Tieto pravidlá by mali platiť dopredu, od zavedenia nových požiadaviek,“ upozornil Goliaš.

Konštatoval však, že dodržiavanie doteraz platných požiadaviek je možné kontrolovať a sankcionovať aj spätne, ale len v rámci platného právneho poriadku.

Na politikov buďme prísnejší

Goliaš je presvedčený, že na čelných predstaviteľov štátu by mal platiť prísnejší meter, keďže ich etické zlyhania môžu mať pre spoločnosť vážne negatívne následky.

„Požiadavky na vyvodenie politickej zodpovednosti sú preto namieste. Je na politikoch, ako sa k nim postavia a je na voličoch, aký účet im za to vystavia vo voľbách,“ uzavrel Goliaš.

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš koncom júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Predseda parlamentu odmieta, že by bola jeho diplomová práca plagiátom, preto nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti.