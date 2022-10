Riaditelia divadiel a orchestrov sa dohodli, že pripravia návrh o sponzoringu v kultúre

V Slovenskom národnom divadle sa v piatok 30. septembra konalo ďalšie zasadnutie Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO). Riaditelia zriaďovaných kultúrnych inštitúcií diskutovali o financovaní a hospodárení s ohľadom na infláciu a rast cien, ale tiež o možnostiach európskych grantových schém. Dôležitou témou bol opäť sponzoring v kultúre. Členovia ASDO sa dohodli, že návrh zákona pripravia vo svojej réžii.

Zástupcovia ASDO diskutovali o návrhu zákona o sponzoringu v kultúre so zástupcami ministerstva kultúry ešte v júni. Hoci naň umelecká obec čaká desaťročia, v súčasnosti však žiadny relevantný návrh zákona o sponzoringu v kultúre neexistuje.

Panel o možnostiach európskych grantových schém. Foto: Jozef Barinka

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička preto vyzval Asociáciu slovenských orchestrov a divadiel, ktorej je členom aj SND, aby spoločne prevzali iniciatívu a začali návrh pripravovať vo svojej réžii.

„ASDO združuje odborníkov z oblasti živej kultúry s bohatou praxou, preto sa mi zdá zmysluplné, že by sme sa mali podieľať na príprave zákona o sponzoringu v kultúre. Po konzultáciách so zástupcami Ministerstva kultúry SR na dnešnom zasadnutí ASDO bol náš návrh angažovať sa z ich strany prijatý pozitívne. Som si, samozrejme, plne vedomý, že zákon musí presadiť ministerstvo kultúry, ale som presvedčený, že ako odborníci z brandže môžeme byť veľkým prínosom pri tvorbe návrhu tohto zákona,“ zdôvodňuje Matej Drlička.

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Foto: Jozef Barinka

Prítomní riaditelia divadiel a orchestrov vrátane predsedu ASDO s jeho návrhom súhlasili a dohodli sa na ďalších krokoch.

„Zákon o sponzoringu v kultúre je jedna z našich hlavných tém, ktorými sa dlhodobo zaoberáme, pretože by znamenal výraznú pomoc zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúre. Ministerstvo kultúry aj poslanci výboru NR SR pre kultúru a médiá síce sľubujú, že sponzorský zákon raz príde na rad, ale stále sa nič nedeje. Preto sme sa my ako profesijné združenie dohodli, že návrh tejto legislatívy pripravíme a ukážeme, ako by mohol sponzorský zákon podľa nás vyzerať,“ hovorí Jaroslav Dóczy, predseda ASDO a riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Predseda ASDO Jaroslav Dóczy. Foto: Jozef Barinka

Ďalšou dôležitou témou bol panel o možnostiach využitia európskych štrukturálnych fondov a grantov pri financovaní projektov divadiel a orchestrov. Konkrétne programy a výzvy riaditeľom divadiel predstavili zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Medzinárodného vyšehradského fondu, Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ekonomický panel, v ktorom vystúpil ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák, bol zameraný na dlhodobé a aktuálne témy ekonomických úsekov divadiel a orchestrov ako výdavky v postpandemickom období, inflácia a rast cien, administratívne bariéry pri generovaní príjmov, ako aj strednodobé strategické plánovanie rozpočtov.

Foto: Jozef Barinka

Informačný servis