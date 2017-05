Richard Gonda upútal pozornosť v Porsche Carrera Cupe

HOCKENHEIMRING 8. mája (WebNoviny.sk) – Automobilový pretekár Richard Gonda počas uplynulého víkendu začal pretekársku sezónu v nemeckom Porsche Carrera Cupe a na slávnom okruhu Hockenheimring svojim výkonom upútal aj pozornosť organizátorov. Počas pretekov to však zavinením iných pretekárov nedokázal potvrdiť a z Nemecka si priniesol iba cenné skúsenosti do ďalších pretekov s Porsche 911 GT3 Cup. V sobotu skončil trinásty a v nedeľu pre defekt preteky nedokončil.

“Bol to náročný víkend ako vždy na začiatku sezóny. Snažil som sa pristupovať viac konzervatívne a krok po kroku sa udomácňovať. Začalo to úplne perfektne, no prerušenie kvalifikácie nám v podstate narušilo celý víkend a nakoniec ešte prišla tá zbytočná rana na moje zadné koleso… Napriek tomu si z pretekov odnášam množstvo pozitív, podrobný rozbor nasvedčuje, že dokážem byť v poli veľmi vysoko a to ma pri jednom z najnabitejších šampionátov tohto druhu úprimne veľmi teší,” uviedol Richard Gonda podľa tlačovej správy organizátorov.

Pre 23-ročného Banskobystričana reprezentujúceho s číslom 11 okrem slovenského motošportu aj farby rakúskeho tímu Zele-Racing išlo o prvý ostrý štart v tejto sezóne i v jednom z najtradičnejších šampionátov slávnej značky. Víkendové 1. a 2. kolo Porsche Carrera Cup-u figurovali v kalendári ako sprievodné podujatie nielen v Nemecku ostro sledovaného seriálu DTM, či Majstrovstiev sveta v rallycrosse, ktorých zárukou sú plné tribúny a vynikajúca atmosféra.

Porsche Carrera Cup Deutschland pokračuje o dva týždne 19.- 21. mája opäť popri DTM na známom okruhu Lausitzring.