Richard Gonda zabojuje o titul v slávnej sérii Porsche Carrera Cup

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský automobilový pretekár Richard Gonda sa vracia na okruhy vo veľkom štýle. Už od prvého májového víkendu predvedie svoje jazdecké umenie v prestížnom šampionáte Porsche Carrera Cup Deutschland.

Talentovaný Banskobystričan je na novú sezónu maximálne pripravený a už sa nemôže dočkať ostrého štartu. Po vlaňajšom účinkovaní vo formulovej sérii GP3 sa dvadsaťtriročný Richard Gonda opäť predstaví v kapotovanom aute.

Bude čeliť náročnej, no zároveň atraktívnej výzve – ešte o jednu priečku zlepšiť úspešný ročník 2015, v ktorom si vybojoval titul vicešampióna série Renault Sport Trophy počas World Series.

Sedem súťažných víkendov

Tradičný seriál Carrera Cup Deutschland, ktorý sa prvýkrát uskutočnil v roku 1990, sľubuje pre európskeho šampióna F3 Open Cup z roku 2013 ďalší test pretekárskych kvalít v náročnej konkurencii. O majstrovský titul bude súperiť s ostrieľanými jazdcami, ale aj mladými talentmi.

Porsche venuje rýchlym nádejam špeciálnu pozornosť, viaceré z nich zažiarili aj na celosvetovej scéne. Napríklad Novozélanďan Earl Bamber triumfoval v troch sériách pod značkou Porsche a v roku 2015 spolu s Nicom Hülkenbergom a Nickom Tandym vyhral slávne preteky 24 hodín Le Mans.

V kalendári série figuruje sedem súťažných víkendov – šesť na nemeckých okruhoch, jeden v Rakúsku. Práve na susednom Red Bull Ringu v Spielbergu si Richard Gonda začiatkom apríla prvýkrát vyskúšal špeciál z dielne Porsche v 24-hodinovom formáte, v ktorom patril medzi najrýchlejších jazdcov.

Jeho posádka finišovala na skvelom treťom mieste. Rodák z Banskej Bystrice ďalší test jazdeckého majstrovstva za volantom Porsche absolvuje v utorok 2. mája v Nemecku. Potom ho už čakajú súboje v tohoročnej edícii Porsche Carrera Cup Deutschland.

Prvé preteky v Hockenheime

Ostrý štart absolvuje Gonda už budúci týždeň 6. mája v Hockenheime, kde sezóna 15. októbra aj vyvrcholí. O body v sobotňajšom šprinte (60 km) a nedeľňajších pretekoch (80 km) zabojuje dvadsaťpäť identických vozidiel Porsche GT3 Cup (postavené na základe modelu 911 II). Nádherné zbrane s ostrým dizajnom oproti minulému ročníku disponujú novým motorom (štvorlitrový šesťvalec poháňa 485 koní) a vylepšenou aerodynamikou. Dodávateľom pneumatík je Michelin.

“Je to absolútne skvelá správa. Preteky Porsche som mal vždy v ‘merku’, pretože sú neuveriteľne akčné a vyrovnané. Nový model je dokonca ešte značne rýchlejší a vyzerá fantasticky. Mal som možnosť otestovať ho, je to poriadna zmena oproti formulám, no veľká zábava. Budem sa snažiť čo najviac pochopiť, aký štýl jazdy s Porsche je najlepší a najrýchlejší. Vraví sa, že z tohto pohľadu je to tá najväčšia ´beštia´, takže to bude opäť neľahká výzva. No čím sú výzvy náročnejšie, tým mám väčšiu motiváciu a hlad po úspechu. Ťažko predpovedať, ako začneme, no dôležité bude napredovanie. Urobím maximum, aby sme s tímom a našimi sponzormi poskytovali rýchlym jazdcom a davom divákov v Porsche Carrera Cup kvalitné súperenie. Veľmi si vážim a ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto fantastickom projekte podieľajú,” uviedol Richard Gonda na tlačovej besede na bratislavskom výstavisku Incheba počas prebiehajúceho autosalónu.

“Nový seriál sa bude jazdiť v tých istých dejiskách ako v Nemecku mimoriadne obľúbený seriál cestných automobilov DTM, ktorý sľubuje bohatý sprievodný program a veľký záujem divákov. Bude to pre mňa veľká skúsenosť. Motoristický šport je v Nemecku pre priaznivcov veľkým lákadlom, organizátori vedia ako, prilákať ľudí na preteky, vedia im ponúknuť naozaj špičkový motoristický šport. Som rád, že tento rok budem súčasťou tohto diania,” pokračoval Richard Gonda, ktorý sa v novom seriáli chce dostať medzi najlepších nováčikov.

“Hoci mnohé nemecké okruhy poznám z minulosti, keď som na nich jazdil formulové preteky, teraz ich budem spoznávať z inej stránky. Je rozdiel, či na nich jazdíte vo formule, alebo sa po trati rútite v kapotovanom aute. Je veľký rozdiel vnímať dianie na trati, keď máte strechu nad sebou a dvere auta vedľa seba,” zdôraznil Richard Gonda.

Porsche Carrera Cup Deutschland

5.- 7. máj DTM Hockenheim I, Nemecko (kolá 1+2)

19.- 21. máj DTM Lausitzring, Nemecko (3+4)

9.- 11. jún ADAC GT MASTERS Red Bull Ring, Rakúsko (5+6)

30. jún – 2. júl DTM Norisring, Nemecko (7+8)

8.- 10. september DTM Nürburgring, Nemecko (9+10)

15.- 17. september ADAC GT MASTERS Sachsenring, Nemecko (11+12)

13.- 15. október DTM Hockenheim II, (13+14)