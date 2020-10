Richard Müller vydáva nový album. Po rokoch si piesne opäť zložil sám

Richard Müller dnes vydáva nový album Hodina medzi psom a vlkom. O hudbu sa postaral sám 59-ročný interpret, ktorý tvoril počas koronakrízy.

Ako sa sám spevák vyjadril, jemu osobne pandémia veľmi prospela. Venoval som sa knihám, synovi, hudbe a vlastnej tvorbe. „Pesničky na album vznikli práve počas korony. Tvoril som veľmi rýchlo a intenzívne. Povedal som si, že dlhé roky som si nič nezložil sám a tak kedy, ak nie teraz,“ vyjadril sa spevák.

Ako dodal, bilanciu na albume mu „kazí“ len skladba Anomália, ktorú zložil Laco Rychtárik. „Je to naozaj skvelý pocit mať zase vlastné skladby. Najprv som sa bál, že nebudú dobré, ale vďaka Petrovi Grausovi, ktorý to aranžoval, sú veľmi dobré,“ vyhlásil Müller.

Album je pomenovaný po magickej nočnej hodine medzi treťou a štvrtou nad ránom, keď podľa mágie umelci tvoria najlepšie diela, rodí sa najviac detí, ale tiež najviac ľudí umiera.

Poézia v čase koronakrízy

O texty sa postaral spevákov dlhoročný spolupracovník Peter Uličný. „Žijeme časy, ktoré majú dosť ďaleko od poézie. Ak si ju teda veľmi nemôžeme dopriať v bežnom živote, doprajme si ju aspoň v pesničkách. Keby autori piesní rezignovali na takúto možnosť, bol by svet ešte šedivejší a surovejší, než v skutočnosti je. Ak by som mal parafrázovať názov tohto albumu, už by sme si nemohli vychutnať tú magickú hodinu medzi psom a vlkom, pretože by sme boli dávno celkom ‚zvlčilí‘,“ poznamenal textár.

Produkciu mal na starosti Graus. Ako povedal, na spoluprácu ho v júni oslovil sám Müller. „Poslal mi texty, a chcel hudbu. Presvedčil som ho, aby ich zhudobnil sám. Je to jeho prvý kompletne autorský album,“ uviedol.

Na nahrávke sa podieľali viacerí muzikanti. Medzi nimi napríklad basgitaristka Laura Jašková či Ashley Slater.

Zaujímavý vizuál

Album vychádza na CD a digitálne. Ako dvoj LP sa dostane na trh 23. októbra. 16 fotografií do bookletu a na obal albumu nafotil Mayo Hirc a fotografickú postprodukciu robil Marián Uhrín.

Každá z 11 skladieb na albume má vlastnú fotku. „Veľmi ma potešilo, že z fotky, ktorá vznikla ako darček pre Richarda, sa Richard rozhodol urobiť cover svojho nového albumu. Fotografie k projektu sa nerodili ľahko. Keď som mal k dispozícii iba texty, mal som úplne inú predstavu,“ povedal Hirc.

Do fotiek sa snažil preniesť emóciu piesní. „V priebehu leta sa CD nahrávalo, mal som možnosť vidieť a hlavne počuť, ako to všetko vzniká a hudba spolu s textom dávali výslednú emóciu. Navrhol som k daným skladbám inscenované-ilustračné fotografie, oslovil Mariána Uhrína, výborného, technicky precízneho retušéra, a keďže Marián žije v Prahe, všetky fotografie vznikali v ‚telemoste‘ približne mesiac,“ opísal proces tvorby Hirc.

Richard Müller – Hodina medzi psom a vlkom Autori: Myo Hirc/Marián Uhrín

Zoznam skladieb albumu Hodina medzi psom a vlkom:

01 Siedme nebo

02 Defekt na duši

03 Sviatok trinásteho

04 Mária Televízia

05 Zlodeji Pamäti

06 Za všetko môže Keith Richards

07 V ateliéri u Jana S

08 Hodina medzi psom a vlkom

09 Ešte ťa nepoznám

10 Človek nevie dňa ani hodiny

11 Anomália