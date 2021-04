Richard Pánik možno zmení klub v NHL, Washington ho zaradil na listinu voľných hráčov

Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals zaradil slovenského útočníka Richarda Pánika na listinu voľných hráčov a do pravého štvrtkového poludnia miestneho času po ňom môžu siahnuť konkurenčné klub. Ak sa tak nestane, vedenie Caps ho môže poslať do farmárskeho mužstva alebo skôr do tzv. taxi tímu.

Ako informuje denník The Washington post, klub si takýmto krokom chce spraviť miesto pod platovým stropom pred pondelkovou uzávierkou prestupov, čím by sa mu otvoril priestor na prípadnú akvizíciu nejakého hráča.

Richard Pánik v ostatných piatich zápasoch Capitals až trikrát sedel na tribúne ako zdravý náhradník. V aktuálnom ročníku v 36 dueloch zaznamenal iba tri presné zásahy, jeden v ostatných deviatich stretnutiach.

Washington v júni 2019 podpísal kontrakt s Pánikom na štyri roky v celkovej hodnote 11 miliónov dolárov, do platového stropu sa v jeho prípade ráta suma 2,75 milióna USD. Ak teda pôjde na farmu, Caps sa uvoľní uvedený ročný príjem Slováka. V prípade jeho zaradenia do taxi tímu, klub získa 1,075 milióna dolárov. V minulom ročníku v 59 zápasoch mal bilanciu 9 gólov a 13 asistencií.