Richard Sulík predstaví svoj pandemický plán. Rátať by mal s 36 obvodmi, prezradil

Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) má predstaviť svoj pandemický plán v pondelok o 9:00. Uviedol to v diskusnej relácii Na Telo televízie Markíza.

Priblížil, že by mal rátať s 36 obvodmi, ktoré by kopírovali obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Obvody, ktoré by boli najviac zamorené, by mali podľa neho opatrenia najprísnejšie.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) 18. novembra po rokovaní vlády povedal, že pandemický plán, ktorý pripravuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) na čele so Sulíkom, nie je relevantný.

Predseda vlády vyzval predsedu SaS, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom. Dodal, že ak SaS niečo pripraví, má to ponúknuť krajinám, kde situáciu nezvládajú.

Zároveň doplnil, že ak Sulíkovi odobrí plán pandemická komisia, konzílium odborníkov a Ústredný krízový štáb, tak ho budú akceptovať. Potom však celé Slovensko zmení podľa neho smer a nepôjde dopredu, ale dozadu.