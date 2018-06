Richarda Vargu na The Championship v Šamoríne zradil bicykel, pre defekt odstúpil

ŠAMORÍN 3. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Richard Varga odstúpil pre defekt zo svetového šampionátu The Championship v strednom triatlone v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne.

Pokračovať nemalo zmysel

Varga bol po 1,9 km plávania na prvom mieste s veľkým náskokom a preteky mal rozbehnuté na víťazstvo. To mu znemožnili technické problémy na bicykli, ktoré prišli okolo 22 km z celkovej porcie 90 km. „Nevedel som, čo je príčina, začal som sa cítiť veľmi pomalý. Koleso mi stále fučalo a až potom som zistil, že už jazdím takmer iba na ráfiku. Netuším, kde sa to stalo a budem to riešiť. Musíme zistiť, či to bolo teplom, ventilom, alebo či som chytil nejaký klinec. Uvidíme,“ uviedol slovenský triatlonový líder.

Pokračovať v pretekoch podľa neho nemalo zmysel. „Servis si robí každý sám. Pri takejto konkurencii sa to ani neoplatí meniť, pretože by mi to zobralo možno 10 minút a tu rozhodujú sekundy,“ dodal Varga. Jeho cieľom pred pretekmi bolo vylepšiť na domácej pôde 11. miesto z minulého roka, čo sa mu napokon nepodarilo. „Je to obrovské sklamanie. Preteky som mal rozbehnuté veľmi dobre a aj som sa cítil dobre. Pred najväčšími favoritmi som mal náskok štyri či päť minút a to je výborný čas. Veril som, že na behu by som to mohol zvládnuť, ale teraz to už nezmením.“

Môže pokračovať v tréningu

Dvadsaťdeväťročný účastník OH 2012 a 2016 verí, že MS v strednom triatlone sa uskutočnia aj v Šamoríne o rok a znovu bude mať šancu ukázať svoje kvality. „Veľmi ma to mrzí. Keby sa to stalo inde, tak kývnem hlavou, ale na domácej pôde ma to hnevá viac. Dúfam, že o rok budem mať šancu ukázať, že som na to mal aj teraz.“

Už budúcu nedeľu ho čakajú ďalšie preteky, v anglickom meste Leeds absolvuje 5. kolo Svetovej série. „Tým, že som nedokončil, nemusím ani regenerovať a môžem ďalej pokračovať v tréningu. Už v piatok odlietam, takže mám nabitý program,“ uzavrel Varga.