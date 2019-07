Richie Kotzen v Bratislave

Richie Kotzen

8. júla, Bratislava, MMC

„Pre mňa je hudba hlavne živé hranie, pretože každý koncert a každá pieseň je zakaždým nový a originálny moment, nová skúsenosť. Aj keď akordy sú rovnaké a melódie tiež je každý koncert originálom.“

Richie Kotzen sa narodil v roku 1970 v Pensylvánii a od šiestich rokov bol posadnutý hrou na gitaru a piano. Hudbe venoval celý svoj voľný čas. Cvičil a predovšetkým rád improvizoval pri pustenom rádiu. Jeho mimoriadny talent neunikol pozornosti vyhlásenému skautovi gitarových talentov Mike Warneymu, ktorý mu vydal debutový album a prvú videoškolu ešte ako osemnásťročnému tínedžerovi!

Postupom času prešiel mnohými štýlmi a spoluprácou s množstvom muzikantov (Poison, Mr. Big, Stanley Clark, Greg Howe…). Súčasne sa zdokonaľoval v speve a dozrel aj ako skladateľ. Zvyšok je už ako sa hovorí história. Richie dosiahol úspechy ako člen známych skupín, ale aj ako sólový umelec. Z posledných projektov spomeňme veľmi úspešnú superskupinu Winery Dogs, kde sa stretol s kolegami Billy Sheehanom (Mr. Big, Sons of Apollo) a Mike Portnoyom (Dream Theater, Transatlantic, Sons of Apollo, Neal Morse band, atď.) Richie Kotzen v súčasnosti už nehrá tak komplikovane, ako kedysi predvádzal na spoločných CD s Gregom Howom. Zaradil sa k absolútnej gitarovej špičke, dozrel ako víno. Veľa koncertuje aj nahráva a jeho fanúšikovia budú mať príležitosť vychutnať si umenie tohto strunového a hlasového mága naživo aj v roku 2019. Príde predstaviť nový program a nové skladby do Bratislavy 8. júla!

Nový singel Venom (jún 2019):

Inzercia