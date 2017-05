Richter obhajoval vládny sociálny balíček, Mihál by radšej znižoval dane a odvody

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) – Takmer osemdesiat percent všetkých firiem má avizovaný sociálny balíček pre zamestnancov zapracovaný v kolektívnych zmluvách. V diskusnej rozhlasovej relácií RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Zavedenie povinných príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, či zvýšenie príplatkov za prácu cez sviatok a nočnú prácu, podľa neho zvýši náklady na mzdy približne tri percentá. Tieto príplatky podľa ministra treba zaviesť štandardne do Zákonníka práce, aby o nich nebolo treba kolektívne vyjednávať. „Na Slovensku je priaznivá ekonomická situácia, ekonomike sa darí a je aj zmenená situácia na trhu práce,“ zdôvodnil Richter navrhovaný balíček pre zamestnancov.

Úvahy o regionálnej minimálnej mzde odmietol

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí však upozornil aj na zámer zatraktívniť príspevky na podporu mobility za prácou. Má ísť o zmeny pri príspevku na cestovné, príspevku na bývanie, ako aj príspevku na presťahovanie za prácou. V prípade príspevku na presťahovanie za prácou by sa malo podľa Richtera riešiť aj sťahovanie Slovákov pracujúcich v cudzine späť za prácou na Slovensko.

Minister súčasne odmietol úvahy o tom, že by sa mala na Slovensku zaviesť regionálna minimálna mzda. Pripúšťa však debatu o odvetvovej minimálne mzde. „Sú však odvetvia, kde by sme sa dostali pod terajšiu minimálnu mzdu,“ upozornil Richter. Ako príklad uviedol sektor služieb.

Mihál hovorí o prvomájovom balíčku pre voličov

Bývalý minister práce a sociálnych vecí, terajší nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál, označil pripravovaný balíček pre zamestnancov za klasický prvomájový balíček pre voličov. Ak totiž tieto opatrenia nemajú firmám uškodiť a väčšina z nich avizované príspevky poskytuje zamestnancom už v súčasnosti, tak ich do Zákonníka práce netreba dávať. „Vnímam to len ako gesto, ktoré sa bude veľmi páčiť,“ povedal. Vyššie príspevky pre zamestnancov pritom môžu podľa Mihála uškodiť malým a stredným podnikateľom na východe Slovenska.

Upozornil tiež na to, že veľkú časť z vyšších príspevkov pre zamestnancov “zhltne” štát v podobe daní a odvodov. „Zamestnanec z toho dostane polovicu,“ povedal Mihál. Podľa neho by preto aj vláda mala pracujúcim ľuďom prispieť na ich vyššie čisté príjmy, a to znížením daňovo-odvodového zaťaženia. Mihál tiež kritizuje, že vláda chce zvýšiť príspevky pre zamestnancov len v súkromnom sektore, avšak vôbec nehovorí o príplatkoch pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe.