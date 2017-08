Richter podľa SNS nedosahuje kvality ministra, ktorý by mal „položiť“ vládu

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Podpredsedníčka koaličnej SNS Eva Smolíková vo svojom vyhlásení uviedla, že minister práce Ján Richter nedosahuje podľa Slovenskej národnej strany kvality ministra, ktorý by mal „položiť” túto vládu. SNS nečakala, že práve tento minister stojí strane Smer-SD aj za pád vlády a za rozpad súčasnej koalície, uvádza sa vo vyhlásení Smolíkovej.

Smolíková tak okrem iného reagovala na stredajšie vyjadrenia podpredsedu Smeru-SD Mareka Maďariča, ktorý pred rokovaním vlády zdôraznil, že pre Smer-SD určite nie je dôvod, aby Richer odišiel zo svojho postu. „Vo všeobecnosti platí, ak by ktorákoľvek koaličná strana zahlasovala za pád člena vlády, tak je to koniec koalície,“ uviedol dopoludnia minister kultúry.

Fico by mal prijať zodpovednosť

Aj vicepremiér Peter Pellegrini uviedol, že ak by poslanci koaličnej strany SNS zahlasovali za opozičný návrh na odvolanie ministra práce Jána Richtera, bol by to veľmi negatívny signál a mohlo by to mať fatálne následky.

„Sme presvedčení, že premiér Robert Fico by mal prijať zodpovednosť aj za tohto člena vlády, podobne, ako to bolo pri ministrovi školstva. Dostatočným dôvodom na jeho nezotrvávaní vo funkcii ministra by mala byť jeho liknavosť pri riešení kauzy Čistý deň,“ napísala podpredsedníčka národniarov vo svojom vyhlásení.

Zároveň dodala, že ak Smer-SD chce ultimatívne predložiť požiadavku, že celú existenciu vlády stavia len na kartu ministra Richtera, je to pre SNS vážny signál.

Smolíková pripomenula, že SNS od vstupu do vlády nekomentovala svoje výhrady, ktoré mala a má k práci ministra práce Richtera. Napriek tomu sa poslanci za SNS zodpovedne postavili ku koaličnému partnerovi a podržali jeho ministra pri prvom hlasovaní o jeho odvolaní v parlamente.

Kritizuje ministra Maďariča

Smolíková ďalej reagovala, že pre SNS sa stredajšie vyjadrenia ministra Maďariča stávajú novou situáciou. Na margo aktuálnej politickej situácie okrem iného Maďarič uviedol, že „kríze nerozumie, tak nevie, či ešte trvá“. Smolíková ho vyzvala, aby prestal cez médiá vyhrocovať situáciu a otvárať nový koaličný konflikt.

Maďarič by sa podľa nej nemal vyjadrovať k veciam, ktoré mu ani koalične a ani rezortne nepatria. „Je to nekorektné, detinské, neštátnické a malicherné. Vytvárať napätie a tešiť sa z mediálnych útokov nesvedčí o politickej korektnosti. SNS sa takto nebude správať,“ vyhlásila.

Politika je o zodpovednosti a na tom aj staviame vzťahy s našimi koaličnými partnermi, tvrdí národniarka Smolíková. Minister Maďarič by mal konečne potlačiť svoje ego a hľadať cestu korektného dialógu, dodala Smolíková.