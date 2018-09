Ricoh ponúka komplexné riešenie pre podporu video analýzy hry

BRATISLAVA 11. septembra 2018 (WBN/PR)

HC Slovan Bratislava

HC Slovan Bratislava je jedným z najstarších hokejových klubov na Slovensku a jeho športové úspechy presahujú na medzinárodnú úroveň. Je jediným klubom na svete, ktorý vyhral najstarší turnaj v Európe Spengler Cup (hraný vo Švajčiarsku) trikrát po sebe. Je priekopníkom aj v ďalších oblastiach. Vďaka implementácii modernej komunikačnej technológie od spoločnosti Ricoh dokáže teraz tím efektívnejšie analyzovať hokejovú hru, či už v domácej kabíne, alebo na cestách.

Situácia v športovom klube

Tréneri klubu využívajú softvér HOCKEY ANALYSIS pre hernú a tréningovú analýzu. Softvér sa synchronizuje na niekoľkých počítačoch a samotnej porade hráčov s trénermi predchádza časovo pomerne náročná príprava. Rozbor jednotlivých herných situácií sa vykonáva na bielej plastovej tabuli so schematickým zobrazením hernej plochy, na ktorú tréneri fixkou zakresľujú postavenie jednotlivých hráčov, ich pohyb po ihrisku a taktické rozostavenie.

Riešenie spoločnosti Ricoh

Dodať komplexné riešenie pre podporu video analýzy softvérom HOCKEY ANALYSIS, jednoduché a intuitívne ovládanie, aby sa tréner mohol sústrediť iba na obsah a nemusel zložito prepínať medzi aplikáciami počas prezentácie. Riešenia ako pre použitie v domácej kabíne, tak aj mobilný variant pri hosťovaní v rámci KHL.

Pri variante domácej kabíny je notebook trénera prepojený s Ricoh whiteboardom (IWB) D6500, na ktorom je premietaná herná situácia s podporou softvéru HOCKEY ANALYSIS a súčasne prebieha samotná herná analýza. Softvér umožňuje pripraviť záznam zápasu tak, aby sa v trénerom vopred nastavenom okamihu zastavilo prehrávanie. Pri prvom dotyku elektronického pera whiteboard automaticky vytvorí snímku statického obrazu, do ktorej tréner potom kreslí svoje poznámky a vykonáva rozbor danej hernej situácie. Snímka sa spoločne s poznámkami ukladá do pamäte IWB. Pri opätovnom spustení prehrávania whiteboard automaticky prepína na vstup obrazu z notebooku a zobrazuje záznam zápasu. Na signál z notebooku je možné prepnúť aj manuálne priamo z obrazovky IWB. „V hokeji rozhodujú detaily. Na to je dobrá videoanalýza plus dotyková obrazovka, kde môžem do detailu vidieť kde kto stojí a kam má ísť. Veľmi dobre sa mi s tým pracuje“, komentuje Vladimír Ország, trenér HC Slovan Bratislava.

Vzhľadom na veľkosť displeja je obraz dobre viditeľný pre všetkých členov mužstva v kabíne. Vďaka umiestneniu na stojane je so zariadením veľmi jednoduché manipulovať.

V prípade mobilného variantu sa používa menší whiteboard – IWB D2200 a výsledný obraz je premietaný na stenu kabíny či plátno projektorom PJ WX4251N s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou. Riešenie bolo zvolené predovšetkým kvôli malým rozmerom IWB a projektora, a takisto kvôli hmotnosti zariadení. Malé rozmery zariadení sa využijú aj pri samotnom použití v kabíne, kde môžu byť nepredvídateľné podmienky a vďaka farebnej korekcii premietacej plochy sa bez problémov dá premietať aj na stenu, ktorá nie je ideálne biela.

„Do whiteboardov boli importované grafické šablóny schematického zobrazenia hernej plochy a ich častí, kde sa môže operatívne vykonávať aj rozbor herných situácií a taktík. Rozbor videa a herných schém sa dá rozumne kombinovať, pričom všetky situácie preberané počas porady mužstva sú automaticky ukladané a môžu byť následne použité, elektronicky zdieľané alebo ďalej spracovávané. Naviac sme pridali aj šablóny s logom HC Slovan“, dopĺňa Ivo Frajer, Solution Architect RICOH Slovakia.

Viac informácií: www.hcslovan.sk/sk/spravy/video-timove-porady

www.ricoh.sk