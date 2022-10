Riešenie Atosu zachraňuje životy

Nová aplikácia prináša efektivitu do manažmentu pacienta medzi sanitkou a urgentným príjmom.

Prevoz pacienta sanitkou do nemocnice predstavuje v mnohých prípadoch najkritickejší moment pri záchrane života. Spoločnosť Atos vyvinula riešenie, ktoré ho zefektívňuje a urýchľuje príjem pacienta.

„Pri záchrane ľudských životov ide o sekundy. Prvoradá je efektivita. V kritických chvíľach nie čas na zbytočnosti, dôležitá je rýchla, presná a jednoznačná komunikácia. Práve to bolo hlavným cieľom aplikácie, ktorá ponúkne túto možnosť priamo posádke sanitky,“ vysvetľuje Peter Balco, odborník na riešenia pre zdravotníctvo v spoločnosti Atos IT Solutions and Services.

Riešenie Atosu už využívajú záchranári v regióne španielskeho hlavného mesta. Záchranná zdravotná služba SAMUR ho v Madride nasadila do všetkých sanitiek s lekárom, v ktorých vykonávajú rozšírenú kardiopulmonárnu resuscitáciu (ALS).

Dôležité informácie ihneď

Projekt rieši najmä potrebu presných a rýchlych informácií o pacientoch, prevážaných na urgentný príjem do nemocníc a ich efektívnejší manažment. Riešenie pozostáva z tabletu a aplikácie. Hneď ako posádka zdravotnej služby pacienta naloží, záchranári jednoducho zadávajú všetky informácie o vyšetrení, anamnéze a vykonaných úkonoch cez dotykový tablet priamo do aplikácie.

Údaje sú tak okamžite k dispozícii personálu na príjme v nemocnici, ktorý sa môže na ošetrenie pacienta vopred pripraviť. Vopred ich možno pre lekárov aj vytlačiť a záznam poskytnúť pacientovi.

Až doteraz museli posádky sanitiek SAMUR vypĺňať papierovú správu, ktorá sa následne skenovala a dopĺňala o údaje zo zásahu.

Foto: Atos

Aplikácia ponúka viaceré funkcie:

Reporting a klasifikácia dát. Lekársky tím vloží všetky údaje o poskytnutej starostlivosti, od úvodného vyšetrenia (všeobecného, analytického, respiračného a kardiovaskulárneho) cez použité techniky (zavedenie endotracheálnej kanyly, použitie dýchacieho prístroja…) a nasadenú liečbu až po lekárske a sesterské záznamy, spolu so správou o prevoze do nemocnice či prepustení.

Lekársky tím vloží všetky údaje o poskytnutej starostlivosti, od úvodného vyšetrenia (všeobecného, analytického, respiračného a kardiovaskulárneho) cez použité techniky (zavedenie endotracheálnej kanyly, použitie dýchacieho prístroja…) a nasadenú liečbu až po lekárske a sesterské záznamy, spolu so správou o prevoze do nemocnice či prepustení. Možnosť jednoduchej tlače a prepájania dát. Vďaka prenosnej tlačiarni možno správu vytlačiť priamo na mieste zásahu. Tablet navyše možno integrovať s niektorými zariadeniami v sanitke – napríklad s prístrojom na analýzu krvi, defibrilátorom či inými monitorovacími zariadeniami. Všetky analytické dáta, údaje o srdcovej činnosti a podobné dáta tak možno nahrávať priamo do databázy. Integrácia je otázkou niekoľkých jednoduchých krokov.

Aplikáciu vyvinuli odborníci spoločnosti Atos v spolupráci s odborom madridskej radnice pre záchranné zložky a multidisciplinárnym tímom záchranného systému SAMUR P.C.

Nový systém bude s prispôsobenými funkciami v dohľadnej dobe dostupný aj pre sanitky bez lekára, ktorých posádky vykonávajú len základnú resuscitáciu.

Atos získal poverenie na vývoj aplikácie od Generálneho riaditeľstva madridskej mestskej rady pre pohotovostné situácie vo verejnom tendri. Zavážili aj bohaté skúsenosti a odborné znalosti technických tímov Atosu z iných projektov, týkajúcich sa záchranných zložiek v Španielsku – napríklad 112 Centro de Emergencias de Extremadura a Centro de Emergencias Samur-Civil.

