Rím bude v roku 2022 hostiť majstrovstvá Európy v plaveckých športoch

Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch bude v roku 2022 hostiť Rím. V talianskej metropole sa toto vrcholné podujatie uskutoční druhýkrát v histórii, premiérovo tomu tak bolo v roku 1983. Podľa organizátorov by malo zabojovať o cenné kovy 1500 športovcov z 52 krajín, pričom nebudú chýbať ani reprezentanti Slovenska.

Plavecké disciplíny sa uskutočnia v športovom komplexe Foro Italico, rovnako ako počas svetového šampionátu spred desiatich rokov. Prvýkrát sa uskutočnia aj súťaže v skokoch do vody z útesu, ktoré budú situované blízko Vatikánu. Podľa prvotných informácii by sa podujatie malo uskutočniť v termíne od 11. do 21. augusta 2020.

Kandidatúra Ríma uspela v súboji s ruskou Kazaňou a nemeckým Mníchovom, kde sa v rovnakom termíne odohrajú kontinentálne šampionáty v atletike, cyklistike, golfe, gymnastike, veslovaní a triatlone. Aj pri premiére projektu spoločných ME v roku 2018 sa súťaže konali v dvoch dejiskách – atletiku hostil nemecký Berlín a zostávajúcich šesť športov sa konalo v škótskom Glasgowe.

„Som si istý, že budeme svedkami ďalšej nezabudnuteľnej udalosti v našom nádhernom komplexe Foro Italico, mieste mnohých skvelých majstrovstiev v minulosti a na ďalších miestach, ktoré ukážu krásy tohto mesta,“ uviedol prezident Európskej plaveckej ligy (LEN) Paolo Barelli.