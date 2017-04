Robbie Williams predstavil videoklip k piesni The Heavy Entertainment Show

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Robbie Williams zverejnil videoklip ku skladbe The Heavy Entertainment Show. V novinke možno vidieť 43-ročného interpreta v boxerskom ringu, kde bojuje sám proti sebe. Celý zápas, počas ktorého obe strany podporujú skupinky výstredne oblečených žien, pritom rodák zo Stoke-on-Trentu aj uvádza.

The Heavy Entertainment Show je titulnou skladbou z Williamsovho jedenásteho štúdiového albumu, ktorý uviedol na trh vlani v novembri. Nahrávku podporí európskym turné, v rámci ktorého sa predstaví aj v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku. Spevák vystúpi 19. augusta na pražskom Letisku Letňany, o štyri dni neskôr v budapeštianskej Groupama Arene, 26. augusta na viedenskom štadióne Ernsta Happela a 29. na štadióne Wörthersee v Klagenfurte.

Robert Peter Williams sa preslávil ako člen skupiny Take That, ktorú v roku 1995 opustil, aby sa mohol venovať sólovej kariére. Dosiaľ vydal jedenásť sólových štúdioviek. K jeho najväčším hitom patria skladby Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She’s The One, Somethin’ Stupid (feat. Nicole Kidman), Radio či Supreme. Po úspešných rokoch, počas ktorých sa v rodnej krajine stal najlepšie predávaným britským sólovým interpretom, sa do Take That vrátil a s formáciou vydal album Progress (2010), no po následnom turné skupinu opäť opustil.

Informácie pochádzajú z webstránky www.robbiewilliams.com a archívu agentúry SITA.