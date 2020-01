Róbert Boženík opúšťa MŠK Žilina a smeruje do Feyenoordu Rotterdam

Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Boženík spečatil prestup z MŠK Žilina do holandského klubu Feyenoord Rotterdam. Ako referuje oficiálna stránka 15-násobného šampióna Eredivisie, 20-ročný Terchovčan v pondelok popoludní podpíše s novým zamestnávateľom kontrakt do konca 30. júna 2024.

Rokovania medzi organizáciou zo štadióna De Kuip a Boženíkom uzavreli v priebehu piatka, hráč následne absolvoval nevyhnutnú lekársku prehliadku. Vzápätí narýchlo odcestoval na Slovensko, aby si vyzdvihol potrebné osobné veci a v pondelok ráno sa už opäť hlásil v Rotterdame.

Spokojný riaditeľ Arnesen

Technický riaditeľ klubu Frank Arnesen netajil spokojnosť s dokončeným transferom. „Róbertov príchod nám v ofenzíve dáva viac príležitostí. Je mladý, ale veľký talent, ktorý u nás dostane ďalší čas a priestor, aby sa mohol rozvíjať,“ povedal 63-ročný niekdajší dánsky reprezentant, ktorý v minulosti funkcionárčil aj v FC Chelsea, Tottenhame Hotspur či PSV Eindhoven.

Boženík bude v Rotterdame hrávať s číslom 19. Do utorňajšieho zápasu Holandského pohára proti Fortune Sittard však ešte nezasiahne, keďže zápas bol 21. januára prerušený v 64. min pre hustú hmlu a v takto rozohratých dueloch podľa pravidiel nesmú nastúpiť čerstvo podpísaní hráči.

Záujem mali aj iné kluby

V nedávnych týždňoch sa v súvislosti s Boženíkom špekulovalo o angažmánoch v ruskom CSKA Moskva, talianskom FC Janov či nemeckom druholigovom klube Hamburger SV, na „legionárske chodníčky“ sa však napokon vydal smerom do Holandska. „Teší nás, že Róbert uprednostnil Feyenoord. Verím, že budeme dobre spolupracovať,“ dodal Arnesen.

„Na jednej strane som rád, že sa môžem v kariére posunúť ďalej. Na tej druhej som smutný, pretože opúšťam klub, ktorý ma vychoval, ktorý mi dal šancu hrať veľký futbal a som nesmierne šťastný, že som mohol byť súčasťou tradičného klubu, ako je MŠK. Ďakujem hlavne pánovi majiteľovi Antošíkovi za všetko, čo som mohol v MŠK zažiť a čo pre mňa za tie roky spravil. Feyenoord patrí medzi najväčšie kluby v Holandsku, hrá ofenzívny futbal, čo by mi mohlo sedieť. Keď som sa dozvedel o ich záujme, tak som to mal v sebe a bol som tomu naklonený. Som rád, že sa to dotiahlo,“ povedal Boženík podľa webu MŠK Žilina.

Boženík rozbehol profesionálnu kariéru priam raketovou rýchlosťou. Do žilinského A-mužstva prenikol na začiatku uplynulej sezóny. Dosiaľ v najvyššej slovenskej súťaži odohral 48 zápasov, strelil v nich 16 gólov. V júnovom medzištátnom prípravnom stretnutí proti Jordánsku debutoval v „najcennejšom drese“. Za Slovensko doteraz nastúpil osemkrát a zaznamenal štyri presné zásahy, z toho tri v kvalifikácii ME 2020.