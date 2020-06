Fico bude opäť kandidovať na predsedu Smeru-SD a adresoval výzvu odídencom okolo Pellegriniho

aktualizované 23. júna 15:51

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) navrhne za podpredsedu parlamentu Juraja Blanára. Povedal to v utorok predseda opozičnej strany Robert Fico pred centrálou Smeru-SD na Súmračnej ulici. Zároveň potvrdil, že bude znova kandidovať na post predsedu strany.

Výzva Pellegrinimu a ďalším odídencom

Fico vyzval odídencov okolo podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Petra Pellegriniho, aby si urýchlene vysporiadali členstvo v Smere-SD, lebo podľa jeho slov vyzerajú smiešne a trápne.

Pellegriniho opakovane vyzval, aby sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu, lebo mu nepatrí. Na uvoľnenú pozíciu potom strana podľa jeho slov navrhne súčasného podpredsedu Smeru Juraja Blanára. Fico taktiež žiada, aby odišli traja predsedovia parlamentných výborov, ktorí sa do funkcií dostali za Smer-SD. Menovite ide o Richarda Rašiho, Petra Žigu a Erika Tomáša.

„Do funkcie predsedu výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) navrhneme Mariána Saloňa, za šéfa výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bude kandidovať Martin Nemky a do pozície predsedu výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií navrhneme Borisa Suska,“ priblížil predseda strany.

Stretnutie predsedníctva strany

V pondelok alebo utorok sa podľa neho opätovne stretne predsedníctvo Smeru-SD, kde budú odvolaní všetci predsedovia okresných organizácií, ktorí nemajú záujem pokračovať v spolupráci so Smerom. Následne vymenujú nových predsedov. V krátkej dobe plánujú v strane podľa Fica zvolať aj mimoriadny snem, kde budú riešiť otázku generálneho manažéra strany a nových podpredsedov strany.

„Snem by mohol byť zvolaný veľmi rýchlo, lebo čím skôr tieto problémy vyriešime, tým skôr budeme pripravení na ďalšie fungovanie,“ avizoval Fico. Zároveň nevylúčil možnosť, že volebným lídrom do najbližšej kampane bude niekto iný ako on.

Na otázku, či si členovia strany a bývalí ministri Robert Kaliňák a Martin Glváč zachovajú svoje funkcie v strane, Fico odpovedal, že ak o to prejavia záujem, bude s nimi aj naďalej rád spolupracovať. Dodal, že úzko spolupracuje aj s bývalým generálnym manažérom strany Viktorom Stromčekom.