Robert Fico je kľúčovou postavou strany a bez neho by Smer nemal takú veľkú podporu, myslí si Blaha

BRATISLAVA 22. júla (WebNoviny.sk) – Predseda Smeru Robert Fico je podľa poslanca Smeru v NR SR Ľuboša Blahu kľúčovou postavou strany a jej ľavicového charakteru. Ako povedal Blaha v nedeľu pre agentúru SITA, Fico je garancia ľavicovosti Smeru.

„Bez toho, aby bol lídrom a kľúčovým politikom v strane a vláde, mal by som problém podporovať túto vládu. Ja som ľavičiar. Keď cítim, že opraty politiky majú ľudia ako Fico, má moju dôveru. Ak by tam boli ľudia, ktorí majú väčší pragmatizmus ako ľavicovosť, už mám obavy. Kým je Fico v Smere, dovtedy budem pomáhať Smeru a sociálnej demokracii posúvať ju doľava. Výmena Fica by bola pre Slovensko a Smer škodlivá,“ vyhlásil Blaha.

Blaha vníma opotrebovanosť niektorých ľudí v Smere. „Nemyslím, že je to práve Robert Fico. On by mal dať priestor a vychovávať nových ľudí, dať priestor mladej generácii autentických ľavičiarov. To predpokladám, že príde. Inak by to bolo neudržateľné,“ myslí si Blaha, podľa ktorého, ak by Fico prestal dnes pôsobiť v politike, uškodil by tým ľavici na Slovensku.

„Ľavica na Slovensku nemá tradíciu, ako mala v Čechách, alebo na Západe. Slovensko vždy viac inklinovalo ku konzervatívnym silám. To, že na Slovensku Smer – sociálna demokracia mal takú silu niekoľko rokov, to je len vďaka tomu, že Fico má veľkú charizmu. Dokázal presvedčiť takých ľudí, ktorí nie sú presvedčení sociálni demokrati, že Slovensko sociálnu demokraciu potrebuje,“ uviedol s tým, že keby 20 percent v prieskumoch verejnej mienky mala ktorákoľvek pravicová strana, otvárali by v nej šampanské. „Bez Fica by Smer nemal takú veľkú podporu,“ dodal.